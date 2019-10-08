國慶不升旗… 網友灌爆臉書　侯友宜：元旦會擴大舉行

▲ 國旗。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

新北市長侯友宜拒絕在國慶日舉辦升旗典禮，引來爭議，不少網友還到他的臉書粉專留言砲轟，覺得國慶日沒有辦升旗典禮很失望，甚至還說不辦升旗的理由太牽強了。對此，侯友宜則表示升旗活動會在元旦擴大舉行。

國民黨主席吳敦義指示藍營執政縣市都能在國慶日升旗，但新北市政府以「元旦跟國慶日」時間太近為由，決定不舉辦升旗典禮。對此，侯友宜受訪時表示，「升旗活動元旦會擴大舉行」，他是中華民國養大的，一生都奉獻給中華民國。

不過，許多網友仍相當氣憤，灌爆侯友宜臉書留言，「為什麼不辦升旗典禮」、「不辦雙十升旗的理由真的太牽強，會因為明天要洗澡所以今天就不洗了嗎？」、「雙十不掛國旗，您讓我們很失望...」、「不升旗，還我選票」、「你票太多跩起來啦！這麼看韓國瑜不起！下次你就沒票了啦」。

▲侯友宜回覆網友留言。（圖／翻攝侯友宜臉書）



對於網友批評，侯友宜粉專小編留言回應，「侯Sir是中華民國扶養長大的，一生都奉獻給中華民國，愛國心都不容質疑。」同時，從擔任副市長和市長以來，也都全心全意守護新北市民的安全，就是一個愛國的表現。侯Sir不論是在當刑警時，在槍林彈雨時，在生死交關時，總是不顧自己的安全，願為國家犧牲。目前國慶日市府團隊已有安排既定的活動，今年會在元旦擴大國旗升旗典禮，希望屆時市民朋友們請一起要來參加升旗典禮，「愛國在心中根深柢固、永不改變。」

針對不辦升旗典禮的爭議，民政局長柯慶忠8日在議會答詢表示，侯友宜雙十節當天將率領各局處首長，帶著國旗爬山，目標征服五股觀音山硬漢嶺，希望市府團隊挑戰自我；侯友宜下午受訪也說，國慶當天當天將會帶著國旗，在硬漢嶺的頂端唱國旗歌，象徵著國家會越來越好，也要靠整個市府團隊好好的拚、好好的努力，新北市才會更好，國家才會更好。

▲侯友宜受訪。（資料照／記者羅婉庭攝）

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