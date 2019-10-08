台塑四寶公布Q3獲利季增62.3%　大賺488億元　

▲台塑四寶由左至右分別為台塑董事長林建男、南亞董事長吳嘉昭、台化副董事長洪福源、台塑化總經理曹明。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

受中美貿易戰升溫影響，台塑企業4大公司台塑、南亞、台化、台塑石化今年9月營收通通下滑，月減率大約落在8.5%-13.9%，合併營收為1126億9100萬元，與上個月相比減少6.2%。而在今年Q3自結損益比較，Q3共計3594億8600萬元，較Q2減少4.5%。

不過儘管美中貿易戰衝擊營運，股利收入支撐台塑四寶第三季財報進補，合計台塑四寶第三季大賺488.48億元，相較第二季成長62.7%。

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台塑董事長林建男指出，9月合併營業額為152億5440萬元，月減率為10%，主要原因是銷售量差減少，今年9月配合台塑化公司歲修或定檢共13個廠，比8月多5個廠，產銷量減少，因此PVC、液碱、PE及MTBE等產品銷售量合計比8月減少8萬噸，因此影響營業額減少15億9千萬元。

另外，林建男表示，今年Q3合併營業額497億元，比上季減少68億元，衰退12.1%；銷售量之所以會減少45億8千萬元，主要是因為Q3歲修廠數有13個廠，比Q2的3個廠還要多出10個廠，因此Q3主要產品銷售量比Q2減少。而在銷售價差方面減少22億7千萬元，是因為Q3因中美貿易戰的關係，影響下游需求轉弱，石化產品行情下跌，加上原料乙、丙烯合約價格走跌。今年前三季合併營業額為1592億元，比去年同期減少147億元，衰退了8.5%。

林建男提到，今年前三季本業利益為176億元比去年同期減少29億元，衰退14.5%；合併稅前利益為386億元，比去年同級減少153億元衰貴28.5%；稅後利益為341億元，比去年同期減少130億元，衰退27.6%，歸屬母公司每股稅後盈餘為5.37元。

南亞董事長吳嘉昭表示，9月合併營業額為235億4082萬6000元，月減率為1%，減少原因是化工產品營業額減少了3億6千萬，且聚脂產品營業額也減少了3億1千萬，瓶用粒進入淡季，聚酯絲同業削價競爭，使聚酯產品在台灣及美國營收皆下滑。另外今年9月與去年同期相比減少了50億5千萬，減幅為17.7%，其中銷售量差減少12億4千萬、銷售價差減少38.1億元。

在Q3的合併損益中，吳嘉昭指出，Q3較Q2增加了3360萬元，其中銷售量差增加26億2千萬元、銷售價差減少25億9千萬元，在合併稅前利益較上季增加19億4691萬元；而今年Q3歸屬母公司稅後利益為80億1734萬元，每股稅後盈餘為1.01元，較上季成長36.9%。而今年前三季較去年同期減少407億467萬元，主要是今年來經濟成長力道減緩，消費需求明顯萎縮，使各項產品營收不像去年，其中以化工產品EG及BPA減少最多。在前3季歸屬母公司稅後利益189億2646萬元，每股稅後盈餘為2.39元。

台化副董事長洪福源說，台化9月合併營業額與上個月相比減少了15億2千萬元，衰退5.8%，其中量差減少14.3億元，售價差減少9千萬元。而今年與去年同期相比衰退了33.9%，其中量差減少55億4千萬元，售價差減少了69億7千萬元。

洪福源指出，Q3營業額與Q2相比衰退了4.9%，其中量差增加10億元，售價差減少49億9千萬元，而在Q3歸屬母公司

稅後利益為127億1013萬元，每股稅後盈餘為2.18元，比Q2每股的0.99元增加1.19元，成長120.2%；今年前三季營業額與去年前三季比較衰退了18%，其中量差減少204億1億元，售價差減少了347億1千萬；而前三季歸屬母公司稅後利益為270億2393萬元，每股稅後盈餘4.63元，比去年前三季每股8.06元相比，減少了3.43元，衰退42.6%。

最後，台塑化總經理曹明說明，台塑石化9月合併營業額為494億6467萬元，比上個月減少40億1627萬元，減少7.5%，其中銷售量差減少38億7千萬，銷售價差減少1億5千萬。9月烯烴廠平均產能利用率為66%，比8月平均產利用率78%低，主要是烯烴廠9月全月定檢所致。

另外，曹明表示，9月合併營業額比去年同期減少190億6401萬元，減幅為27.8%，其中銷售量差減少80.2%，銷售價差減少110億4千萬；而在Q3自結合併營業額為1600億1199萬元，比Q2的1661億2321萬元減少61億1122萬元，減少3.7%。今年Q3自結合併稅前利益為143億5107萬元，比Q2的103億2658萬元，稅後利益增加44億2068萬元，其中歸屬母公司的稅後利益124億4354萬元，每股稅後盈餘為44億2068萬元。

而在前三季自結合併營業稅的部分，曹明則是表示，前三季為4952億5183萬元，比去年前三季的5755億2355萬元，減少802億7172萬元，減少13.9%；其中今年前三季原油平均煉製量為496仟桶／日，較去年前三季減少12仟桶／日，且去年前三季油品平均售價為70.8美元／桶，比去年前三季減少9.5美元／桶，主要是因為今年前三季杜拜原油均價較去年同期大幅走弱所致。

曹明說，今年前三季自結合併稅前利益361億7858萬元，比去年前三季的797億4418萬元相比，稅前利益797億4418萬元稅前利益減少435億6560萬元；而在稅後利益為296億5163萬元，比去年前三季的642億1862萬元減少345億6699萬元，其中歸屬母公司的稅後利益為296億9493萬元，每股稅後盈餘為3.12元。

