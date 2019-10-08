黑韓讓新聞局機器動得厲害　高閔琳批王淺秋：別搞到不認得自己

▲民進黨議員高閔琳VS.高雄市新聞局長王淺秋。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市議會8日上午舉行教育部門質詢，民進黨議員高閔琳點名新聞局長王淺秋，直指王淺秋不斷為韓國瑜擦屁股，言行備受爭議，甚至要王好好思考自己的定位是什麼。

高閔琳舉8月13日岡山溺斃事件為例，當時她來到高雄市長韓國瑜的臉書留言質問：「睡飽起床沒？豪雨來襲有什麼應變」？王淺秋回應：「議員關心豪雨天經地義，但請少點口水，不要惡意抹黑，才是市民之福」。這番話讓高閔琳傻眼，她說，災情發生當下，相關一級主管通通去陪市長「作秀」，只有王局長當下還在批評議員，高市府團隊橫向聯繫，真是史無前例的差！

高閔琳指出，韓國瑜的言行舉止不斷遭到外界批評，她想請問王淺秋「新聞局定位是什麼？新聞局長自己的定位又是什麼？」王淺秋當場回覆：「我是以一位專業經理人，我是用我的專業為高雄市民來服務，是高雄市民的公僕。」

高閔琳說，新聞局的定位變成韓國瑜個人傳聲筒，新聞局長的自我定位開始打了很大的問號，難道新聞局長王淺秋變成韓國瑜競選總統辦公室發言人了嗎？她要王淺秋回去好好思考，也許韓國瑜不會當選總統，但王局長還要繼續在台灣社會生活，不希望局長幫韓選市長，搞到自己不認得自己了。