　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黑韓讓新聞局機器動得厲害　高閔琳批王淺秋：別搞到不認得自己

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲民進黨議員高閔琳VS高雄市新聞局長王淺秋。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲民進黨議員高閔琳VS.高雄市新聞局長王淺秋。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市議會8日上午舉行教育部門質詢，民進黨議員高閔琳點名新聞局長王淺秋，直指王淺秋不斷為韓國瑜擦屁股，言行備受爭議，甚至要王好好思考自己的定位是什麼。

高閔琳舉8月13日岡山溺斃事件為例，當時她來到高雄市長韓國瑜的臉書留言質問：「睡飽起床沒？豪雨來襲有什麼應變」？王淺秋回應：「議員關心豪雨天經地義，但請少點口水，不要惡意抹黑，才是市民之福」。這番話讓高閔琳傻眼，她說，災情發生當下，相關一級主管通通去陪市長「作秀」，只有王局長當下還在批評議員，高市府團隊橫向聯繫，真是史無前例的差！

高閔琳指出，韓國瑜的言行舉止不斷遭到外界批評，她想請問王淺秋「新聞局定位是什麼？新聞局長自己的定位又是什麼？」王淺秋當場回覆：「我是以一位專業經理人，我是用我的專業為高雄市民來服務，是高雄市民的公僕。」

高閔琳說，新聞局的定位變成韓國瑜個人傳聲筒，新聞局長的自我定位開始打了很大的問號，難道新聞局長王淺秋變成韓國瑜競選總統辦公室發言人了嗎？她要王淺秋回去好好思考，也許韓國瑜不會當選總統，但王局長還要繼續在台灣社會生活，不希望局長幫韓選市長，搞到自己不認得自己了。

ET快訊
快訊／諾貝爾物理學獎得主出爐！三學者共同得獎
「海底撈、屋馬燒肉」驗出蔬菜農藥殘留！沙拉大腸桿菌超標
家門被擋住無奈請假…屋主關鐵門等道歉　車主「手動拉鐵鍊落跑」
眼花以為只得1萬後面多了「4個0」　他刮中1.2億卻棄領6千
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台電減煤當地減少7千多萬回饋金　盧秀燕：市府補足

獨／何時請假拚大選還沒給答案　韓國瑜又請1小時假上台北

發文要求「掛國旗」店家憂不配合被查水表　韓國瑜：怎麼會這樣子咧？

北市推校園智慧販賣機「租金僅1千」　許淑華轟：廠商賺15倍暴利

韓國瑜副手遲遲未公布　張善政指出兩大原因

國慶不升旗… 網友灌爆臉書　侯友宜：元旦會擴大舉行

被酸只有國中畢業　林佳新轟民進黨瞧不起基層：只要我們的票而已

國慶晚會貴賓證竟沒國名與國旗　詹江村怒嗆民政局：中華民國要滅亡了？

黑韓讓新聞局機器動得厲害　高閔琳批王淺秋：別搞到不認得自己

撇「遲刻魔」封號！韓國瑜見日商提早1分鐘現身　還送Q版高粱酒

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

「糖葫蘆一串299」客人怒被坑錢！ 他問：買東西不問價格？網戰翻

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

「開路天使」導盲犬的退休生活　抱頭扭身討摸！大狗也要裝可愛

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

台電減煤當地減少7千多萬回饋金　盧秀燕：市府補足

獨／何時請假拚大選還沒給答案　韓國瑜又請1小時假上台北

發文要求「掛國旗」店家憂不配合被查水表　韓國瑜：怎麼會這樣子咧？

北市推校園智慧販賣機「租金僅1千」　許淑華轟：廠商賺15倍暴利

韓國瑜副手遲遲未公布　張善政指出兩大原因

國慶不升旗… 網友灌爆臉書　侯友宜：元旦會擴大舉行

被酸只有國中畢業　林佳新轟民進黨瞧不起基層：只要我們的票而已

國慶晚會貴賓證竟沒國名與國旗　詹江村怒嗆民政局：中華民國要滅亡了？

黑韓讓新聞局機器動得厲害　高閔琳批王淺秋：別搞到不認得自己

撇「遲刻魔」封號！韓國瑜見日商提早1分鐘現身　還送Q版高粱酒

林智堅參訪國網中心　攜手推AI解決交通問題紅到美國MIT

快訊／諾貝爾物理學獎得主出爐！加國＆瑞士3學者共享殊榮

影／挑戰玻璃棧道！他嚇得「全身僵硬＋雙眼直視天」被扶下來　網笑：他太難了

下葬才一天！菲律賓2少年闖公墓　84歲嬤「腳掛棺材外」遭玷污

守住700億元大關　友達第3季營收持平上季

台東十大必吃出爐！東河包子網友最愛　池上豆腐、豆皮都上榜

3公尺「RODY」現身中和！40隻繽紛跳跳馬、小火車展至11/3

體操世錦賽奪5張奧運門票　目前取得17席資格

「海底撈、屋馬燒肉」蔬菜農藥殘留、沙拉大腸桿菌超標

我沒有要侮辱人...社區主委脫口「俗辣」　遭判拘30天罰6千

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

政治熱門新聞

韓國瑜臨檢釣蝦場　有人嗆聲有人熱情搶拍照

算錯3步棋　王金平玩殘總統因緣路

呱吉大港開唱爆粗口...韓國瑜要政風處查！他突破盲腸

韓國瑜如何救選票　名嘴幫出這招

蔡英文論文在哪？台大生打臉徐永泰

韓國瑜臨檢回禮不忘「征服宇宙」

姚立明預言：民眾黨一個都不會當選

韓國瑜副手互補性女性南部本省　苦苓：李佳芬

快訊／韓國瑜競選總部確定設高雄

拿親民黨總統門票？王金平：我從頭到尾說參選到底啊！

吳怡農見徐永明　民進黨中央「大反彈」

韓國瑜傳「請假跑選舉」　蔡英文：總統工作24小時！國政優先

即／韓國瑜「確定請假」　議員爆料了

馬英九：全力替韓國瑜輔選！

更多熱門

相關新聞

撇「遲刻魔」封號！韓國瑜見日商提早1分鐘現身

高雄市長韓國瑜9月初會見日本學者時，對媒體說「等了日本人25分鐘」，事後遭松田康博在臉書發文打臉，還被日媒封上「遲刻魔」新稱號，8日韓國瑜再次與日方見面提早了一分鐘出現，心理是否會有壓力？韓國瑜說「我們就是坦承，用溫暖的手、溫暖的心、熱情的心來迎接外賓，不會有任何壓力」。

藍綠各自歸隊　年輕選票將左右大選結果

韓市府發文要求掛國旗　店家憂不配合被查水表

韓國瑜屏東選舉旗幟遭「毀容」　警迅速逮人

8歲兒玩手機驚見「爸爸交纏阿姨」！急傳給媽

關鍵字：

高雄韓國瑜王淺秋高閔琳議會質詢

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

連千毅開價陪8次給10萬！辣模子涵「黑歷史曝光」

韓國瑜臨檢釣蝦場　有人嗆聲有人熱情搶拍照

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

保母「脫上衣餵奶」勾引人夫！搶嬰逼走正宮

19歲脫衣女郎遭碎屍！頭顱從12樓被扔下　少年嚇慘

鐵板麵＝地雷！一吃熱量爆Top5早餐曝

子瑜突然腿軟後倒　志效急伸手拉

媽側躺餵母乳睡著！15天寶寶窒息亡

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑曝：可能直撲

專訪／養不教父之過！兒沈迷線上遊戲刷萬元買點數　曾國城氣炸打自己

小柴腳摔傷狂討拍　見醫生秒復原

通靈2首播PTT傻眼一片！瑤瑤吐實說

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」！老闆娘超難過

更多

最夯影音

更多
庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼
庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面