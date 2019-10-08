媽媽狂聊生意經　放任兒子往外跑　5分鐘後...真被撞了

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

真的是不到黃河心不死！當「善意提醒」跟「干涉教養」被混淆的時候，面對路人告知，自己的孩子正面臨安全危機，身為父母的您，第一直覺是趕緊確認小孩的狀況並補強，還是「外人憑什麼管那麼多？」，不把勸告放在心上呢？



上個週末，我帶女兒到附近吃早午餐，因為接近收店時間，客人比較少，席間有位媽媽，便跟店家聊起天來，她的3歲兒子覺得無聊，獨自在店內走來走去，一會兒走進店家廚房，一會兒又往門口走，但那位媽媽一點都不緊張，繼續憤慨地與老闆娘大談網拍經。

這間店是傳統美而美，只有出入通道，沒有正式大門，休息時則拉下鐵捲門，我們坐在店面走進來右側第一個位子，眼見男童一直往外衝，我真的好傻眼，於是多嘴跟媽媽提醒一句：「小心喔，妳兒子要衝出去了！」沒想到，竟然被白眼回來，我5歲女兒見狀說風涼話：「妳幹嘛跟她說啦，她的小孩她自己都不擔心了。」「不行啊，這麼危險怎麼能不說！」

5分鐘後，「啊～啊～媽媽～」果然出事了！小男孩不知道被什麼吸引，直往門口衝，聽到小孩的哭聲，媽媽才趕緊出來看，只見小男孩被一台菜籃腳踏車撞倒，媽媽憤怒地對著騎車的阿桑罵：「妳沒看到小孩在這裡嗎？」阿桑很委屈地回應：「他突然跑出來，我怎麼知道啦～這麼小，妳還放他出來。」眼見兩個女人的戰爭就要爆發，我趕緊領著DAHLIA結帳回家去。

說真的，現在「善意提醒」跟「干涉教養」常常被混淆，那位媽媽在瞪我的時候，或許覺得這個人怎那麼雞婆，「我放養小孩，是我的育兒方式！」但孩子其實不是全由父母掌控，當他們發生危險的時候，大人更是應該站在維護國家幼苗的角度做考量，也正因如此，當家庭處於失衡的狀態時，任何人都有義務去代替孩子對外、對政府求助。

我不知道這件事情後來怎麼解決，但不管情緒多糟，多必須跟人家聊聊訴苦的時候，得先確保孩子的人身安全，尤其是孩子往廚房、往門口衝，都非常危險！說殘酷點，還好這間早餐店坐落小巷子，如果是大馬路呢？那就不是受了點皮肉傷就算了的小事。

所以，對孩子的安全，請千萬不要抱持著僥倖的心態，就算是路人雞婆，也要再次確認小朋友的行為是否妥當，畢竟誰也不希望有不好的事情發生，像文中這個實例，到底是騎車不長眼的阿桑錯？還是沒有顧好孩子的家長錯呢？這本來可以避免的，不是嗎？

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。