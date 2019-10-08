eBay林奕彰揭跨境電商10大趨勢　看好台灣企業拓展全球市場

▲eBay全球跨境電商業務執行總裁林奕彰，在「2019年台北跨境電商年會」趨勢論壇中，分享現今的跨境趨勢。（圖／記者洪菱鞠攝）

記者洪菱鞠／台北報導

eBay國際跨境貿易業務執行總裁兼大中華區執行長林奕彰今（10/8）指出，台灣是出口導向的經濟體，擁有跨境電商成功的基礎，包括高品質產品、眾多品牌、外貿根基、法規與政策的支持，看好台灣企業拓展跨境電商版圖，期待政府及產業界共同努力，從傳統產業轉型、人才培育、系統自動化、物流升級，及鼓勵資本市場參與等面向建立更完善的跨境電商生態圈，讓MIT商品風靡全球市場、持續提升跨境電商整體產值。

林奕彰負責管理eBay大中華區、東南亞以及俄羅斯、以色列和新興歐洲市場的跨境電商業務，受台北市政府邀約，來台參加「2019年台北跨境電商年會」進行「趨勢論壇：跨境電商新紀元」主題演講，他以多年來的實務觀察提到，跨境電商把產品、賣家、買家等出口供應鏈以及物流、金流、資訊流等拉長，發展出龐大商機，根據埃森哲調查，跨境貿易在全球電子商務佔比為20%，全球跨境電商年複合成長率（CAGR）達29%，成長幅度為非跨境電商成長率的2倍，英國、德國、北歐等歐洲國家名列全球跨境網購的前段班，商機蓬勃。

林奕彰指出，跨境電商經過多年的發展，已經有一大批不同類型的大賣家，若再進一步區分，主要有3大類，一種在主流、新興市場都可以賣，具有規模化的超市型賣家；其次是關注、深耕主流市場，專賣中高單價商品的垂直品類賣家；另一種則是產品汰舊換新快速，精準客戶定位的單一品類自有品牌賣家。這些賣家發揮各自優勢，不斷升級企業基礎設施和業務發展，透過IT、資料提高營運效率降低成本，實現業務的規模化、全球化。

在跨境電商年會上，林奕彰也分享了跨境電商10大趨勢，個性化的精準行銷打造獨一無二的購物體驗；社交電商與網紅行銷透過社群內容產製，提高轉換率均成為行銷推廣的新趨勢；隨著數位原生代高度依賴網路且偏好線上購物，他們成為消費主力，讓跨境電商經營者可以運用數位足跡，進而量身打造合適的商品和服務；消費者追求更簡單、直覺的購物體驗，也仰賴電商提供與零售標準一致的服務；智慧家庭、物聯網應用逐步到位，消費者對購物體驗更加重視。

其他部分，網路購物已經成為常態，消費者購買日用品轉移為線上訂單，零售商也發展線上訂購、門市取貨服務，下一步則是瞄準跨境銷售；隨著跨境電商物流環節愈趨繁瑣，帶動自動化倉儲物流成為新興產業；以網路思維開發、推廣產品創造市場熱度；經營品牌成為跨境電商的重要目標，透過企業故事及產品的行銷包裝與經營，培養買家的黏著度、忠誠度；國際資本持續投入電商領域，帶動更多創新及業務拓展機會，大型賣家加速全球擴張步伐，也帶動跨境電商產業鏈發展蓬勃，例如：物流配送、軟體系統、代營運商、人才培訓、金融、人工智慧等。