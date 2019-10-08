　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

eBay林奕彰揭跨境電商10大趨勢　看好台灣企業拓展全球市場

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

eBay全球跨境電商業務執行總裁林奕彰來台　揭露跨境電商10大趨勢（圖／記者洪菱鞠攝）

▲eBay全球跨境電商業務執行總裁林奕彰，在「2019年台北跨境電商年會」趨勢論壇中，分享現今的跨境趨勢。（圖／記者洪菱鞠攝）

記者洪菱鞠／台北報導

eBay國際跨境貿易業務執行總裁兼大中華區執行長林奕彰今（10/8）指出，台灣是出口導向的經濟體，擁有跨境電商成功的基礎，包括高品質產品、眾多品牌、外貿根基、法規與政策的支持，看好台灣企業拓展跨境電商版圖，期待政府及產業界共同努力，從傳統產業轉型、人才培育、系統自動化、物流升級，及鼓勵資本市場參與等面向建立更完善的跨境電商生態圈，讓MIT商品風靡全球市場、持續提升跨境電商整體產值。

林奕彰負責管理eBay大中華區、東南亞以及俄羅斯、以色列和新興歐洲市場的跨境電商業務，受台北市政府邀約，來台參加「2019年台北跨境電商年會」進行「趨勢論壇：跨境電商新紀元」主題演講，他以多年來的實務觀察提到，跨境電商把產品、賣家、買家等出口供應鏈以及物流、金流、資訊流等拉長，發展出龐大商機，根據埃森哲調查，跨境貿易在全球電子商務佔比為20%，全球跨境電商年複合成長率（CAGR）達29%，成長幅度為非跨境電商成長率的2倍，英國、德國、北歐等歐洲國家名列全球跨境網購的前段班，商機蓬勃。

林奕彰指出，跨境電商經過多年的發展，已經有一大批不同類型的大賣家，若再進一步區分，主要有3大類，一種在主流、新興市場都可以賣，具有規模化的超市型賣家；其次是關注、深耕主流市場，專賣中高單價商品的垂直品類賣家；另一種則是產品汰舊換新快速，精準客戶定位的單一品類自有品牌賣家。這些賣家發揮各自優勢，不斷升級企業基礎設施和業務發展，透過IT、資料提高營運效率降低成本，實現業務的規模化、全球化。

在跨境電商年會上，林奕彰也分享了跨境電商10大趨勢，個性化的精準行銷打造獨一無二的購物體驗；社交電商與網紅行銷透過社群內容產製，提高轉換率均成為行銷推廣的新趨勢；隨著數位原生代高度依賴網路且偏好線上購物，他們成為消費主力，讓跨境電商經營者可以運用數位足跡，進而量身打造合適的商品和服務；消費者追求更簡單、直覺的購物體驗，也仰賴電商提供與零售標準一致的服務；智慧家庭、物聯網應用逐步到位，消費者對購物體驗更加重視。

其他部分，網路購物已經成為常態，消費者購買日用品轉移為線上訂單，零售商也發展線上訂購、門市取貨服務，下一步則是瞄準跨境銷售；隨著跨境電商物流環節愈趨繁瑣，帶動自動化倉儲物流成為新興產業；以網路思維開發、推廣產品創造市場熱度；經營品牌成為跨境電商的重要目標，透過企業故事及產品的行銷包裝與經營，培養買家的黏著度、忠誠度；國際資本持續投入電商領域，帶動更多創新及業務拓展機會，大型賣家加速全球擴張步伐，也帶動跨境電商產業鏈發展蓬勃，例如：物流配送、軟體系統、代營運商、人才培訓、金融、人工智慧等。

ET快訊
快訊／國道3號「7車連環撞」　6人受傷急送醫
雙胞胎媽為愛「私處整形」…流血淚慘死手術台！死因曝光
連千毅看電視…土豪哥入監只能看報　北監：大號內褲備好了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

時尚新寵兒！NIVEA雙層極淨卸妝水　輕鬆成為百變女王

樂天Kobo即日起支援Dropbox　打造個人超級雲端書庫

eBay林奕彰揭跨境電商10大趨勢　看好台灣企業拓展全球市場

吃得到一整塊無骨炸雞！全台首款「繼光香香雞飯糰、飯卷」小7獨賣

大直ATT消費3千送300　東森寵物雲全館8折快把握

全台首座「比薩販賣機」來了！當日現做個人餐129元任意吃

限定4天「24小時營業」！星巴克時代門市喝得到紅白酒、粉紅啤酒還有現烤麵包

夢幻旋轉木馬、排隊網美飲料店　PINK PICNIC超粉野餐日讓你嗨玩整天

雙十搶起來！1元抽Switch Lite　第二代AirPods只要1010元

知性學姊藏不住的渾圓美胸超吸睛　最愛「魔力推推」收好小肉肉

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

「糖葫蘆一串299」客人怒被坑錢！ 他問：買東西不問價格？網戰翻

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

「開路天使」導盲犬的退休生活　抱頭扭身討摸！大狗也要裝可愛

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

時尚新寵兒！NIVEA雙層極淨卸妝水　輕鬆成為百變女王

樂天Kobo即日起支援Dropbox　打造個人超級雲端書庫

eBay林奕彰揭跨境電商10大趨勢　看好台灣企業拓展全球市場

吃得到一整塊無骨炸雞！全台首款「繼光香香雞飯糰、飯卷」小7獨賣

大直ATT消費3千送300　東森寵物雲全館8折快把握

全台首座「比薩販賣機」來了！當日現做個人餐129元任意吃

限定4天「24小時營業」！星巴克時代門市喝得到紅白酒、粉紅啤酒還有現烤麵包

夢幻旋轉木馬、排隊網美飲料店　PINK PICNIC超粉野餐日讓你嗨玩整天

雙十搶起來！1元抽Switch Lite　第二代AirPods只要1010元

知性學姊藏不住的渾圓美胸超吸睛　最愛「魔力推推」收好小肉肉

印度航空全體員工14日罷工！　「光輝」戰機生產停擺...

喝咖啡怕骨質疏鬆...拿鐵有加牛奶可補鈣？專家破解錯誤迷思

鹿晗認愛關曉彤2周年！　「溜冰約會片」瘋傳…情侶抱摔倒甜炸

台南柳營區蔬菜產銷班獲選全國優良產銷班　黃偉哲贈匾表揚

沒錢買生日禮物給女兒 獸父自己當獻禮 性侵當慶生！

國慶連假「北中南東」天氣攻略來了！　收假日晚起變天...北東轉雨

掛牌以來單季首度轉盈　國光生技第3季營收年增60.7%創新高

馬大偉解盤／太空人@光芒　「挺」莊買光芒單隊大分

中職／特別的退休總冠軍戰　彭政閔：不捨與珍惜

路平專案再升級　黃偉哲：保障市民行車用路安全為優先

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

消費熱門新聞

超商也能買「最潮國民電動車」！小7首賣Gogoro獨家新色車款

知性學姊藏不住的渾圓美胸超吸睛

限定4天24小時營業！星巴克時代門市喝得到紅白酒、粉紅啤酒還有現烤麵包

全台首座「比薩販賣機」來了！當日現做個人餐129元任意吃

雙十搶起來！第二代AirPods只要1010元

黃金打折！好市多黑購優惠大公開

「芋香霜淇淋」超濃郁！小7期間限定49元限時第2件6折

免出國就可買！家樂福「日本一番北海道週」獨家百款商品一次買爆

京華城收攤「出清拍賣」1.3折起

吃得到一整塊無骨炸雞！全台首款「繼光香香雞飯糰、飯卷」小7獨賣

OREO聯名甜點來了！「放大版夾心餅乾」超滿足　首波限時5款都要吃

超商變迪士尼樂園！台灣限定「米奇主題店」來了　70種限定商品可愛翻

超台味！邪惡經典去骨香酥雞來了

新光信義周慶美妝「買1送10」

更多熱門

相關新聞

拍賣挖出越戰美軍地圖　台灣軍事迷秒收藏

露天拍賣今年4月中與eBay攜手推出平台全整合型跨境電商，目前站上已有超過7,000萬件美國商品，從購買需求發現，平均客單都達4,000元以上，女性的消費更是佔了整體20%，此外，有很多台灣軍事迷喜歡挖寶找美國大軍商品，目前相關商品更是超多100萬件，其中以軍事裝備、軍服、迷彩相關小配件最熱賣。

台灣好貨西進　兩岸合推920購物節

「阿里動物園」添新血 20億美元收購網易「考拉」

花38元買到乾隆瓶　拍賣價暴漲至305萬

首例！跨境電商漏稅　國稅局開罰

關鍵字：

跨境電商eBay

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

連千毅開價陪8次給10萬！辣模子涵「黑歷史曝光」

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

韓國瑜臨檢釣蝦場　有人嗆聲有人熱情搶拍照

保母「脫上衣餵奶」勾引人夫！搶嬰逼走正宮

19歲脫衣女郎遭碎屍！頭顱從12樓被扔下　少年嚇慘

鐵板麵＝地雷！一吃熱量爆Top5早餐曝

子瑜突然腿軟後倒　志效急伸手拉

媽側躺餵母乳睡著！15天寶寶窒息亡

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑曝：可能直撲

專訪／養不教父之過！兒沈迷線上遊戲刷萬元買點數　曾國城氣炸打自己

小柴腳摔傷狂討拍　見醫生秒復原

通靈2首播PTT傻眼一片！瑤瑤吐實說

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」！老闆娘超難過

更多

最夯影音

更多
庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼
庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面