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「南方澳斷橋事件」彌撒與助禱　志工與學生關懷陪伴

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▲▼10月7、8日在宜蘭南方澳為印尼籍、菲律賓籍漁工個別舉辦「南方澳斷橋事件心安活動」，慈濟志工除了受邀參加祈福、彌撒，外籍慈科大學生也前往用外籍漁工熟悉的語言陪伴與互動。圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會提供 林佳予

在異鄉遇到事故，聽到熟悉的語言，備感溫馨。10月7、8日在宜蘭南方澳為印尼籍、菲律賓籍漁工個別舉辦「南方澳斷橋事件心安活動」，慈濟志工除了受邀參加祈福、彌撒，外籍慈科大學生也前往用外籍漁工熟悉的語言陪伴與互動。

10月1日「南方澳斷橋事件」發生後，慈濟志工第一時間投入，除了在事發現場、殯儀館設立服務中心、到醫院關懷傷者，針對6位罹難者，慈濟志工跨縣市接力祝福，宜蘭慈濟志工在南方澳事發現場、在宜蘭福園殯儀館合十送靈，在桃園的殯儀館，中壢地區慈濟志工動員前往迎靈，尊重各自的宗教信仰，慈濟志工以合十、舉燭祝福。

▼菲律賓慈濟志工陳麗君10月4日前往宜蘭福園殯儀館關懷罹難者家屬，用菲律賓語協助翻譯溝通。

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▲▼10月7、8日在宜蘭南方澳為印尼籍、菲律賓籍漁工個別舉辦「南方澳斷橋事件心安活動」，慈濟志工除了受邀參加祈福、彌撒，外籍慈科大學生也前往用外籍漁工熟悉的語言陪伴與互動。圖／慈濟基金會提供）

針對罹難者家屬與外籍漁工，慈濟志工與慈科大外籍學生也前往協助翻譯、溝通。曾在印尼工作的慈濟志工劉世超，10月1日事故發生就前往醫院關懷印尼籍傷者；人剛好在台灣的菲律賓慈濟志工陳麗君，得知罹難者家屬將來台，隔天10月4日立刻前往宜蘭福園殯儀館關懷罹難者家屬，用菲律賓語協助翻譯溝通。

10月7日、10月8日共兩場由宜蘭縣政府、台灣港務公司主辦的「南方澳斷橋事件心安活動」，針對印尼籍、菲律賓籍漁工不同宗教信仰，各自舉辦不同的宗教祈福，慈濟志工也受邀參加。10月7日晚上在南方澳南安路底碼頭的「星心相伴‧伴我平安」心安晚會上，5位慈科大印尼籍學生與慈濟志工劉世超用印尼文和印尼籍漁工互動，共同為3位罹難者祝禱。

▼慈科大印尼籍學生和印尼籍漁工以穆斯林的方式，共同為3位罹難者祝禱。

▲▼10月7、8日在宜蘭南方澳為印尼籍、菲律賓籍漁工個別舉辦「南方澳斷橋事件心安活動」，慈濟志工除了受邀參加祈福、彌撒，外籍慈科大學生也前往用外籍漁工熟悉的語言陪伴與互動。圖／慈濟基金會提供）

▼10月7日晚會上，慈科大印尼籍學生與慈濟志工劉世超用印尼文和印尼籍漁工互動。

▲▼10月7、8日在宜蘭南方澳為印尼籍、菲律賓籍漁工個別舉辦「南方澳斷橋事件心安活動」，慈濟志工除了受邀參加祈福、彌撒，外籍慈科大學生也前往用外籍漁工熟悉的語言陪伴與互動。圖／慈濟基金會提供）

10月8日上午在蘇澳區漁會的彌撒心安活動，天主教神父與修女、慈濟志工等人齊聚一堂，2位慈科大馬來西亞籍學生用流利的英文與菲籍漁工及家屬互動、協助翻譯。

慈濟基金會表示，慈濟動員宜蘭、桃園、花蓮、台北四地慈濟共同關懷，共動員超過3百人次，祈願「生者心安，亡者靈安」。

▼10月8日上午在蘇澳區漁會的彌撒心安活動，天主教神父與修女、慈濟志工等人齊聚一堂祝福。

▲▼10月7、8日在宜蘭南方澳為印尼籍、菲律賓籍漁工個別舉辦「南方澳斷橋事件心安活動」，慈濟志工除了受邀參加祈福、彌撒，外籍慈科大學生也前往用外籍漁工熟悉的語言陪伴與互動。圖／慈濟基金會提供）

▼慈科大馬來西亞籍學生用流利的英文與菲籍漁工互動、協助翻譯。

▲▼10月7、8日在宜蘭南方澳為印尼籍、菲律賓籍漁工個別舉辦「南方澳斷橋事件心安活動」，慈濟志工除了受邀參加祈福、彌撒，外籍慈科大學生也前往用外籍漁工熟悉的語言陪伴與互動。圖／慈濟基金會提供）

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