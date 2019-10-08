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大直ATT消費3千送300　東森寵物雲全館8折快把握

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▲大直ATT推滿千送百優惠方案。（圖／記者蔡惠如攝）

▲大直ATT推滿千送百優惠方案，東森寵物雲也推全館8折促銷喔。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

去年耶誕節前夕正式開幕的大直「ATT 4 Recharge」，近期因應白晝之夜與其他百貨業者促銷季，即起至10／31推出「讚嘆生活節」，祭出滿千送百方案與店數回饋，全館130個櫃位有90%都可以參加累計，包括東森寵物雲與東森自然美也推出優惠方案吸客，想搶便宜快把握！

▲大直ATT推滿千送百優惠方案。（圖／記者蔡惠如攝）

▲大直ATT推滿千送百優惠方案。（圖／記者蔡惠如攝）

▲為了營造更生活化、悠閒的氣氛，在館前廣場設計8台餐車，將進駐多種外帶美食讓民眾輕鬆帶著走。

已經舉辦了4屆的白晝之夜，今年選定在大直、內湖舉辦，當天吸引了數萬民眾參與，相對的也將該區域點綴的人聲鼎沸，大直ATT為因應來訪人潮，從10／4開始推出讚嘆生活節，並實施到10月底，民眾全館消費單筆滿3,000元，送300元抵用券；當日全館消費累積滿5,000元，送500元抵用券，若是TTPP會員可再加碼贈300至500點的點數。

累積回饋的亮點，是連餐飲消費也納入回饋方案中，可能週末一家人到店吃晚餐，就有機會獲得價值300元至500元的回饋抵用，此外針對家電，也祭出消費當日累積滿萬元，送1,000元抵用券；3C商品當日累計消費達萬元，送500元抵用券。

▲大直ATT推滿千送百優惠方案。（圖／記者蔡惠如攝）

▲東森寵物雲的美容課程也有優惠喔。

而東森寵物雲除了有滿額回饋之外，也祭出全館商品8折優惠（特定商品除外）的促銷，寵物美容洗澡包套買6送1、買10送2；包月四洗含一美，第二個月8折優惠。東森自然美則有「買4送4小資方案」，任選4堂課程除了再送1堂，另加碼送NB-1保濕卸妝乳、「買6送7超值方案」任選6堂臉部課程送身體課程2堂，再送局部4堂與NB-1保濕洗面乳，此外購買課程滿3,999元，可用6折加購1件產品。

▲大直ATT推滿千送百優惠方案。（圖／記者蔡惠如攝）

▲東森自然美的課程居然推「買六送七」優惠，姊妹們快衝一波！

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