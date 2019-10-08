連千毅看電視…土豪哥「太菜」入監只能看報　北監：特大號內褲準備好了！

記者羅志華／台北報導

「土豪哥」朱家龍於台北市「W飯店」辦毒趴，導致郭姓女模混用毒品喪命，高等法院依轉讓偽禁藥罪，判朱男2年10月徒刑定讞，8日上午他向北檢報到，下午3時許抵達北監。相較連千毅在看守所內看電視、啃雞翅，「土豪哥」就沒這麼爽了，按北監規定，受刑人依累進處遇（在受刑期間表現），來決定是否可購買電器，但「土豪哥」第1天報到還沒有考績，只能訂個報紙解解悶。另外，北監自新聞畫面中見識到「土豪哥」的壯碩身型，已備好特大號內褲，迎接這位新同學。

▲「土豪哥」朱家龍（黑眼鏡）收押785天後，於8日下午3時許抵達北監，獄方表示，「特大號內褲已經準備好了！」。（圖／記者張榮恩攝）

高等法院二審依轉讓偽禁藥致死等罪，重判「土豪哥」10年徒刑，在更審期間他和其餘被告賠償受害家屬約900萬元；法院更一審時據法醫鑑定結果，認為郭女身上驗出的各種毒藥，其中致命部分並非「土豪哥」當天所提供的藥物，應是郭女長期吸毒所致，因此改依轉讓偽禁藥罪，判朱家龍2年10月徒刑；由於「土豪哥」先前已收押785天，剩餘刑期不到8個月即可出獄。

與其他受刑人相同，第1天入監就要脫光受「新收容檢查」，私人物品也會被收走，但「土豪哥」手上的佛珠也許能依信仰因素保留；為讓「新同學」們能適應獄中的生活及作息，在新入監階段暫時不會投入勞役，平時可購買福利社內的生活用品、泡麵、餅乾、巧克力等零食，每天以300元為限。

先前曾有獄友因體型較大，導致進出廁所困難、床位太小等問題，獄方經驗豐富，在新收檢查「驗身」時，便會替較身型壯碩的新同學安排床位及舍房，可能原本7人一間房，因應「土豪哥」的身材，改為5人1間，也會安排他到廁所較寬敞的舍房入住；另外，獄方所提供的內衣褲，都是由自己的工廠製造，因此也不用擔心「土豪哥」穿得一身超緊繃，獄方表示：「超大號內褲已經準備好了！」

獄中的餐點都能在網上查到，「土豪哥」的第一餐是炸魚、香辣菜脯、炒青菜及紫菜蛋花湯，比起在外面可多樣化選擇，這麼清淡的菜色只怕「土豪哥」吃不慣，但由於他才剛入監，家人暫時無法頻密探望，等不到親友「加菜」的土豪哥，看來可能得餓個幾天了。至於「土豪哥」刑期剩不到8個月，是否會申請假釋也受到關注，但仍須待獄方檢視相關文件後，才能定奪。

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