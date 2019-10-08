妻想喝1杯珍珠+1杯奶茶　老公「買隱藏版喝法」驚呆飲料控...30元料滿撐肚

▲一整杯珍珠吃到飽！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

這種老公上哪找？一名女網友笑稱，想各買一杯珍奶跟奶茶當點心喝，便對著老公喊話「我要一杯珍珠、一杯奶茶！」本以為老公是她肚子裡的蛔蟲，會知道「珍珠＝珍奶」，豈料老公回家後，真的遞上一杯滿滿的珍珠，原PO秒臉綠笑虧「被耍的感覺！」

一名人妻在臉書《爆廢公社》分享一樁豬隊友趣事，日前她嘴饞想喝手搖飲料，便跟老公撒嬌喊話，「我要一杯珍珠、一杯奶茶！」而老公也寵妻無極限，直接衝到清心飲料店，複製原PO的口令「原話轉述」給店員聽。

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不久後，老公帥氣提著愛心飲料回家，結果真的是一杯珍珠、一杯奶茶，原PO看傻眼直呼「被耍的感覺！」本來點飲料時，她還一度自豪夫妻倆很有默契，「我平時都這樣點的，我家男人都知道」，殊不知這次老公卻天兵買了一整杯珍珠回家。

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▲珍珠控暴動了，一杯30元！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

爆笑照片曝光，一整杯珍珠裝好裝滿，掀起大批網友驚呆狂問「第一次看到這種點法耶，會另外加價嗎」、「你們是不是不熟？！」、「確定是妳老公」、「認真想知道一杯珍珠多少錢」、「還可以這樣買哦，改天我買買看，因為我女兒超愛吃珍珠」、「覺得貼心」、「重點是店員竟然肯單賣珍珠，妳老公是不是跟店員說如果沒買到珍珠就慘了」、「老公是直男」、「不管如何，這個我可以」。原PO也在留言串解答珍珠價錢，「我老公說這樣一杯好像30元！」

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