台南永康債務糾紛行刑式槍殺對方　殺手判無期徒刑定讞

▲台南胡姓男子持槍殺人，判處無期徒刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

台南市永康區毒販胡正義，2011年間因貸款佣金糾紛與穆姓友人起糾紛，事後胡男被對方譏笑「你憑什麼跟我輸贏？要拿鋤頭柄來跟我打是不是？」胡男怒極，拿手槍在永康市區將對方約出後，趁著對方上車之際，自駕駛座後方連開3槍，行刑式槍殺對方。最高法院審理後，將胡男判處無期徒刑定讞。

判決指出，台南從事放貸款與經營毒品生意的49歲毒販胡正義，因貸款730萬元佣金及信用卡遭盜刷，與友人穆六山（綽號「瘦仔」）發生爭執，穆男嘲笑胡男「小小偷，你憑什麼要跟我輸贏，連一把槍都沒有，要拿鋤頭柄來跟我打，是不是？」胡男被激怒，向友人買了一把槍，計劃報復。

案發於2011年11月30日，胡男先入住台南市區某旅館，並找友人打電話給穆男，約出穆男。2人開車到永康區中正路一處停車場，胡男在停車場附近等候，見對方準備離去時、衝到駕駛座後方，朝穆男身後開1槍，穆男負傷要開車離去，胡男又對穆連開2槍，中彈的穆男負傷駕車逃離，但因傷重趴倒在方向盤上，最後汽車撞上民宅，穆男不治。胡男逃逸，躲藏在屏東縣潮州鎮租鐵皮屋，最後被警方攻堅逮捕。檢方依照殺人罪嫌提起公訴。

一二審法院均將胡男判處無期徒刑，其中二審台南高分院認為，胡男殺人手段兇殘，造成被害人家屬的傷痛及對社會治安的重大影響，犯後又否認殺人，並無悔悟之心，兼衡刑法第57條各款所列事項等一切情狀，量定無期徒刑、褫奪公權終身。案經上訴第三審，最高法院8日採信一二審見解，駁回上訴定讞。