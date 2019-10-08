全台首見！淡海輕軌動漫風「清法戰爭紀念彩繪車」、1884張限量票開賣





▲搶先看！為了紀念1884年「清法戰爭滬尾之役」，淡海輕軌推出動漫風「清法戰爭紀念彩繪車」。（圖／新北大眾捷運股份有限公司（淡海輕軌）提供，下同）

記者林育綾／新北報導

新北市淡海輕軌今（8）日發表全台首見、日本動漫風格的「清法戰爭紀念彩繪列車」！西元1884年在淡海輕軌沿線的淡水沙崙地區，曾發生史上知名的「清法戰爭滬尾之役」，今年適逢135周年，紀念列車將在雙十連假10/10起上路，同時發行限量1884份的紀念版一日票，購票民眾還可在特定時間，免費體驗穿清朝服裝與藝術列車拍照。



▲淡海輕軌特別與國內插畫家合作，推出「清法戰爭紀念彩繪列車」。

發生於西元1884年的「清法戰爭」，是清朝為了保護越南，而與法國發生的戰事，除了在越南境內展開外，境外多處包含台灣也發生多場大小戰役，清軍在將領孫開華領導下擊退法軍，令法軍侵台的戰略陷入膠著，終至失敗，當時許多淡水地區的先民也參加了這場家鄉保衛戰。

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如今淡水「天生國小」到「沙崙海水浴場」一帶，正是當年古戰場的遺址，而站在淡海輕軌紅樹林站月台上，遠眺觀音山與淡水河出海口方向，就是當年戰役發生的淡水河域；而位於V09濱海沙崙站旁的程氏古厝，也是當年滬尾之役重要的軍事將領的部屬據點。

▲「清法戰爭紀念彩繪列車」將在10月10日國慶連假上路！

為了紀念「清法戰爭滬尾之役」135周年，新北捷運公司與新北市政府文化局、淡水古蹟博物館合作，自10月10日國慶連假開始推出「清法戰爭紀念彩繪列車」。淡海輕軌特別與國內插畫家合作，藝術彩繪列車帶有濃厚的動漫風格。

另也推出與限量1884套的「清法戰爭紀念版一日票」，每張車票擁有獨立票號、燙金設計，加上封套以及清法戰爭主題一日票，每份售價99元，10月10日上午6時起於輕軌紅樹林站限量發售，並同步於新北捷運公司官網販售，估計吸引一波收藏票券迷搶購。

▲▼另也推出與限量1884套的「清法戰爭紀念版一日票」。

而國慶連假期間，購買紀念版一日票的民眾還可於上午9時至下午5時，憑票兌換免費體驗穿著清朝服裝與主題彩繪列車拍照留念，每張票限兌換一次。



新北市政府文化局與淡水古蹟博物館在10月起，於海關碼頭、紅毛城、滬尾礮臺、得忌利士洋行等處，設置5個「清法戰爭135周年紀念主題展館」，包含一系列的展覽與導覽活動，邀請民眾可趁連續假期到淡水走走，搭上淡海輕軌，循著綠山線找尋當年清法戰爭的遺跡，見證淡水歷史發展脈絡，並於輕軌V09濱海沙崙站轉乘公車，前往各主題展館參觀，更深入了解的這場史詩級的戰役。

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