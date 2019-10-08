柯文哲批媒體　賴祥蔚：3招K墮落新聞

特約記者／林可妮報導

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲日前公開批評很多媒體都變成政黨的側翼。台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚感慨指出，民進黨從黨外時期就一直批評媒體都是黨國控制，造成報導不公平、不利於民主發展，沒想到民進黨執政之後情況變本加厲，綠營不但試圖用各種方法掌控主流媒體，還發展出很多不入流的黑心網路媒體，表面上是媒體，其實是黑心扭曲的放話工具。

賴祥蔚教授指出，新聞媒體本來不應該有立場，如果有立場，也應該是永遠的在野黨，但台灣現在主流新聞媒體幾乎都因老闆立場或是廣告預算而挺執政黨，甚至成了支持蔡英文總統的「保皇黨」，至於旺中集團則是挺韓國瑜。相較之下，完全沒有媒體對柯文哲友善，更不必說支持。賴祥蔚教授說，多數立場都是媒體老闆的立場，新聞記者只能配合，他10年前就推動「新聞無偏運動」，認為新聞報導不應該有明顯黨派色彩，結果這幾年越來越惡化，如果要對台灣的主流新聞媒體畫出比例圓餅圖，大概八成偏綠，兩成偏藍，快要沒有真正客觀中立的新聞媒體了。

針對柯文哲批評媒體變成側翼，賴祥蔚提醒絕對不能夠掉以輕心，因為「三人成虎」，謠言一定有殺傷力，就算聰明的柯粉不會受影響，也要避免有少部分人會因為不時抹黑、抹紅而動搖。雖然感嘆媒體墮落，但是賴祥蔚教授依然反對由政府來管制媒體，因為兩害相權取其輕，政府管制更恐怖，他提出三招來對付黑心媒體：第一招是不輕易相信新聞媒體的標題，還要隨時到柯文哲或民眾黨的粉絲專頁查看正確的訊息。目前有志工隨時整理逐字稿，有助於撥亂反正。

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賴祥蔚說，第二招是團結展現力量，每次鎖定一家最扭曲事實的新聞媒體加以抵制，不看、不點、不分享，而且還要一起退讚，因為「團結真有力」，只有展現力量才可以讓黑心媒體感到壓力並且檢討改進，這絕不是無理施壓，而是對於黑心扭曲的無奈沉痛抗議，只要針對一家媒體奏效，其他家也會迅速改邪歸正。賴祥蔚補充指出，當然不是不能批評柯文哲，只要新聞媒體是就事論事客觀提出批評，相信柯文哲及柯粉都會接受。賴祥蔚說，如果有新聞媒體可以客觀及善意報導，也應該積極支持，這樣才能良性循環。

賴祥蔚教授指出，第三招是要強化柯文哲及民眾黨的新聞生產與流通能力，可以組織志工自己進行精確報導，並安排志工分工鎖定各家媒體，只要發現扭曲報導，立刻由專人澄清並抗議，其他人則繼續不看、不留言的原則，以免去留言反而衝高了對方的點擊率，那就助紂為虐了。查看原始文章