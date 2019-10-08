馬文君質詢被說「胡扯」怒拍桌　蘇貞昌動怒回嗆：你降低立法院水準

記者楊蕓、林銘翰／台北報導

國民黨立委馬文君8日在立法院質詢時，談到選舉連署議題，遭行政院長蘇貞昌回「亂下結論、胡扯」，馬文君質疑蘇貞昌只認為民進黨立委質詢重要，還一度暴怒拍桌，蘇貞昌也動怒並拍桌說「我來答詢不要你拍桌子！這種拍桌子降低了立法院的水準！」兩人你一言我一語對罵持續一分多鐘，氣氛相當火爆。

蘇貞昌8日率內閣官員到立法院進行施政報告並備詢。馬文君質詢時，引述副總統呂秀蓮列舉總統連署的10項缺失，詢問中選會主委李進勇，是否只要其中一項條件沒有符合，連署就無效。對此，李進勇說明，「這完全是一個誤會，相關問題上個月20號……」

然而，李進勇話沒說完，馬文君緊接著追問「如果簽名後面又蓋章算不算有效？我剛剛唸的內容你（李進勇）都沒有在聽」，站一旁的蘇貞昌忍不住回「主委剛剛在跟你講，你都沒有在聽……」

蘇貞昌這句話便惹怒馬文君，馬文君怒嗆，「院長！今天是我們所有公民的權利！我跟你講，主委既然知道呂副總統開過記者會，他怎會不知道內容？」直呼如果可以在連署書動手腳，接下來就可以在選票上動手腳。

蘇貞昌不甘示弱回，「這裡不是用大聲的！你亂下結論！你胡扯一通！你亂講……」，馬文君說到激動處更一度暴怒拍桌，蘇貞昌也回拍桌怒嗆「妳拍什麼桌子！」馬文君再拍了一次桌並反嗆「你怎麼樣！這是我質詢的權利！」

蘇貞昌動怒並回：「你質詢我也是答詢！我來答詢不要你拍桌子！這種拍桌子降低了立法院的水準！也降低了國民黨立法委員的水準」，兩人持續你一言我一語對罵約一分鐘，氣氛相當火爆。

▲行政院長蘇貞昌與立委馬文君火爆詢答。（圖／記者屠惠剛攝）

