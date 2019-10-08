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學生要有「計算機使用能力」　教團籲國、高中數學考招應使用計算機

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104年大學指考,考生,陪考（圖／記者周宸亘攝）

▲全教總指出，現行職場使用計算機早已為常態，因此，開放考試使用計算機有其必要。（圖／記者周宸亘攝）

記者崔至雲／台北報導

108學年新課綱上路，國、高中數學科納入計算機教學，但日前大考中心宣布，111學年大考，暫時不開放使用計算機。有補教師認為，學生應要有「計算機使用時機之辨識能力」，這樣才能更符合新課綱的目的。全國教師工會總聯合會也表示支持，並籲請政府做好相關因應。

全教總指出，為使下一代國民具備生活「素養」，政府耗費大量資源推動108課綱，目的在於避免過往考試著重記憶、計算等內容，以致引導學校教學偏向此等較低層次的內容。大學考招如能開放數學科使用科學計算機，不僅將能促使學校落實108課綱的目標，且在命題的題型和內容上將更有彈性和空間，以了解考生是否具備「素養」。同時，學生也不必再耗費大量時間去作機械性的計算，可以讓數學科的教學更具有靈活性並培養更高層次的應用、創造能力。

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全教總指出，現行職場使用計算機早已為常態，技專校院統測專業科目考科配合工作現狀，開放計算機更有其必要性。

▲▼大學學測登場，考生準備應試。大考,考試,學測,指考。（圖／記者林敬旻攝）

▲補教師指出，學生應要有「計算機使用時機之辨識能力」。（圖／記者林敬旻攝）

全教總說明，科技不斷進步，計算機的使用是一個很基本的能力，倘若數學科考試無法開放使用計算機，不僅難以落實108課綱的目標，也將侷限數學科的教學並耗費學生寶貴的生命。因此，數學科考試使用計算機勢在必行，政府也應做好考試公平性的措施，以減少社會大眾的焦慮。

數學補教師蘇哲說明，計算機是個方便的數學工具，在奧林匹亞競賽中也都是合法輔助工具，若是在基礎功很穩的情況下，認為可以融入教育。蘇哲舉例，若學生對國中小的數字運算、化簡、巧算、結合律、分配率等很熟悉時，再加入計算機的操作，可節省很多複雜的計算時間

蘇哲再舉例，他在課堂上開放給學生使用計算機解題，結果學生反而考更差，因為他們花太多時間在思考研究怎麼按出題目的式子去計算，如果用手算用基礎功，反而很快就解決，所以我認為學生還要有「計算機使用時機之辨識能力」，一看到題目便知道用計算機是否合宜，那這樣新課綱更要加強學生們對於計算機使用時機的判斷能力，否則只會更糟。
 

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