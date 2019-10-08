被酸只有國中畢業　林佳新轟民進黨瞧不起基層：只要我們的票而已

記者唐詠絮／雲林報導

總統博士學位和論文鬧的沸沸揚揚，總統親上火線說明，同意公開論文後，沒想到國民黨仍舊質疑它的真實性，而林佳新在政論節目也呼籲總統應該給民眾一個正面回答，卻被「打馬悍將粉絲團」粉專發文提到，「國民黨這次台中立委候選人，只有國中畢業，卻在質疑蔡英文的博士學歷。」

▲林佳新說民進黨瞧不起他只有國中畢業。（圖／翻攝自林佳新臉書）

林佳新7日晚間也在個人臉書發文反擊，「你是在變相告訴我階級制度嗎？！，我在臉書有說我國中畢業，我並沒有迴避。這個粉專用這種方式這樣打我，不過是歧視我沒有學歷而已，這就是我現在不支持民進黨的理由，他們打從心裡瞧不起我們基層，只要我們的票而已。」

▲林佳新說民進黨瞧不起他只有國中畢業。（圖／翻攝自林佳新臉書）

「更可惡的是，我問了三句話，有哪句不對。我沒有要蔡總統拿論文出來，我只要她自己說他有論文口試，口試有過，而且當初有藍皮論文書，我就信。就像蔡總統的論文門事件，佳新只有國中畢業，沒有能力，也並不懷疑蔡總統的論文真假。我不需要蔡總統證明什麼，但我覺得蔡總統應該給人民一個說法，就是只要正面回答，這哪裡不對，這跟我是什麼學歷有關係嗎？」

▲貼文引來一票死忠網友的支持。（圖／翻攝自林佳新臉書）

發文一出隨即引來上千名死忠網友留言支持，「學歷很重要嗎？國中畢業很可恥？重要的是，你要會為民眾做事」、「以我的觀察，國中畢業的林佳新，絕對有農業和社會學，雙碩士的內在和學識，而且待人誠懇老實。誰質疑他不夠格選，乾脆下戰帖單挑，穩死的」、「沒學歷不代表頭腦不好，高學歷不代表會做事，不愛讀書跟不會讀書，智商是不同層次，重點是要有見解與判斷力」，要林佳新不畏惡勢力，繼續走下去。

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