36年來發展最快猛颱！「哈吉貝」持續增強中　強度不排除再創二次巔峰

▲哈吉貝颱風正在雙眼牆置換，完成後只要條件合適，不排除再創第二次強度巔峰的可能。（圖／翻攝自RAMMB）

記者賴文萱／台北報導

哈吉貝颱風持續發展，預計周末侵襲日本關東一帶。天氣職人吳聖宇表示，哈吉貝颱風如預期迅速發展，生成後短短54小時就增強成強颱，這是自1983年佛瑞特颱風紀錄以來，36年間發展最快的颱風，目前正在雙眼牆置換中，完成後只要條件合適，不排除再創第二次強度巔峰的可能。

吳聖宇表示，哈吉貝生成後短短54小時就增強為強烈颱風，如果根據JMA的紀錄結果而言，哈吉貝颱風在昨天曾經達成24小時降壓77百帕，成為自1983年佛瑞特（FORREST）颱風24小時降壓90百帕的紀錄以來，36年間發展最快的颱風。

請繼續往下閱讀...

▲哈吉貝颱風周末侵襲颱風，12-14日赴日旅客要注意。（圖／日本氣象廳）

吳聖宇說，目前它已經在雙眼牆置換中，可見光雲圖上清楚可見雙眼牆的結構，預估置換後將從細小的針狀眼變成比較清晰的大眼，強度上而言在置換這段期間會稍減弱，置換完成後只要條件合適，不排除再創第二次強度巔峰的可能性。

根據目前的預報路徑，哈吉貝仍是往日本移動，隨著環境變化，預估侵襲的地點也逐漸往東調整到關東一帶，不過變數仍大，提醒12-14日間要前往日本的朋友務必多加注意哈吉貝颱風可能造成的影響。

►生火了！連我媽都用到發光