修機車催油門測試...下秒「離合器爆炸」！他遭碎片猛插濺血　慘縫50針

記者戴若涵／採訪報導

桃園市中壢區一間機車行5日上午發生爆炸事故！一名王姓技師修理機車時，催動油門檢測，孰料，傳動離合器卻突然炸裂，讓他當場手、腳都濺血，送醫縫了50針。王姓技師也被嚇了一大跳，事後想起來直說「這根本不是爆裂了，是爆炸！」

▲▼機車傳動離合器爆炸，讓技師當場濺血。（圖／王前忠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。下同）

王姓技師5日上午9時30分許，在自己開設的機車行內工作，為一台車齡已達13年、無法發動的老舊機車進行維修。從監視器畫面可得知，當時他正在催放油門，沒想到卻突然發生爆炸，傳動離合器的碎片噴飛，還硬生生地插入了王姓技師的手、腳等處，當場濺血。

站在一旁的工作夥伴見狀，趕緊找東西讓他壓住傷口。隔壁鄰居也被巨大的聲響嚇到，外出查看。他則是忍著疼痛，緊急到醫院治療。

醫師診斷後發現，他手臂上有長9公分、深3公分的傷口，隨即為他進行縫合。他透露，全身上上下下的傷口，一共縫了50針，要2週後才能拆線，所幸並未傷及要害。

▲王姓技師爆炸當下嚇得後退一步。（圖／王前忠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。下同）

從事機車修理工作已經10年的王姓技師表示，過去只聽聞有類似的情況發生，如今卻親身經歷，讓他嚇了一大跳。他回憶事發經過時提及，當下感受到一陣氣體噴出，接著就發生意外，他只能趕緊後退一步，「這根本不是爆裂了，是爆炸！」

針對這起事件，王姓技師接受《ETtoday東森新聞雲》電訪時推測，應是機車太過老舊導致。他也在個人臉書PO出照片、影片連結，分享此次的經驗提醒同業，「傳動離合器爆炸是不是手榴彈的威力？請各同業注意！注意！注意！ 安全第一」。

▲▼王姓技師全身上下縫了50針，也連帶影響到工作。（圖／王前忠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。下同）

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

【更多新聞】

影／接孩子下課！苗栗媽「自撞路樹」重傷身亡...10歲女兒：媽媽在接電話



滑手機到一半...8歲兒驚見「爸爸交纏阿姨」！急傳給媽 人夫扯：是謎片啦



影／斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍...油罐車猛撞橋墩 火舌濃煙狂竄