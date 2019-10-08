國中生放學遭5人包圍刺殺！母親目睹全程崩潰　最小兇手才14歲

▲警方封鎖攻擊現場。（圖／翻攝自Twitter／@DanTaekema）



記者張方瑀／綜合報導

加拿大一名14歲的國中生，7日放學後在校門外遭一群青少年刺成重傷，送醫後仍宣告不治，而他的母親在一旁全程目睹，當場崩潰。警方目前已逮捕年齡14至19歲不等的3名嫌犯，還有另外2人在逃，目前未透露遇害學生與嫌犯的關係，警察也未正面回答是否為校園霸凌事件。

攻擊事件發生在加拿大漢密爾頓市（Hamilton）7日下午1點半左右，當時就讀邱吉爾中學（Sir Winston Churchill Secondary School）的14歲少年離開學校後，不幸被至少5名青少年包圍刺傷，緊急送往醫院後仍宣告不治。當地警長貝雷祖克（Steve Bereziuk）表示，遇害少年的母親目睹全程，「她看著心愛的兒子被刺殺，整個心都被撕碎了。」

.@HamiltonPolice say a 14 year old is dead after an assault that took place outside Sir Winston Churchill Secondary School between 1:30 and 1:45 pm this afternoon. @globalnewsto pic.twitter.com/lcafxYtZUl — Kamil Karamali (@KamilKaramali) October 7, 2019

根據CBC報導指出，住在附近的目擊者布倫（Kandace Brenn）表示，當時有5名男女圍著少年攻擊，一名開車經過的女性試圖阻止，但仍舊失敗，只能在一旁不停哭喊。布倫說，這名遇害的少年曾經來過他們家，「他是個安靜內向的孩子，現在我們失去了他，不應該發生這種事情的，孩子們應該要能安全地上學。」

警方在案發2個多小時後，已經逮捕3名嫌犯，其中2人分別為14與19歲，還有一男一女在逃，行兇的刀子也還沒找到。貝雷祖克並未透露調查細節，僅表示遇害少年與這些嫌犯可能認識，其中一些人可能跟少年就讀同一所中學。校方也正在安排校內其他學生進行心理輔導。

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