國中生放學遭5人包圍刺殺！母親目睹全程崩潰　最小兇手才14歲

▲警方封鎖攻擊現場。(圖/翻攝自Twitter/@DanTaekema)



記者張方瑀/綜合報導

加拿大一名14歲的國中生,7日放學後在校門外遭一群青少年刺成重傷,送醫後仍宣告不治,而他的母親在一旁全程目睹,當場崩潰。警方目前已逮捕年齡14至19歲不等的3名嫌犯,還有另外2人在逃,目前未透露遇害學生與嫌犯的關係,警察也未正面回答是否為校園霸凌事件。

攻擊事件發生在加拿大漢密爾頓市(Hamilton)7日下午1點半左右,當時就讀邱吉爾中學(Sir Winston Churchill Secondary School)的14歲少年離開學校後,不幸被至少5名青少年包圍刺傷,緊急送往醫院後仍宣告不治。當地警長貝雷祖克(Steve Bereziuk)表示,遇害少年的母親目睹全程,「她看著心愛的兒子被刺殺,整個心都被撕碎了。」

.@HamiltonPolice say a 14 year old is dead after an assault that took place outside Sir Winston Churchill Secondary School between 1:30 and 1:45 pm this afternoon. @globalnewsto pic.twitter.com/lcafxYtZUl