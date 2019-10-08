NBA表態挺港惹議！　耿爽：不瞭解中國民意是行不通的

▲耿爽剛剛對NBA挺港一事做出回應。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪珮瑄／綜合報導

火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）4日公開發聲支持香港，央視8日下午宣布，央視體育頻道決定立即暫停NBA賽事轉播安排。對於「妨礙言論自由」一說，大陸外交部發言人耿爽今（8）日回應，「跟中方展開交流與合作，但卻不了解中國民意，這是行不通的。」

對於央視取消轉播NBA節目一事，有記者問到，「中方是否在利用其影響，來妨礙言論自由？」耿爽表示，中國駐休斯敦總領館已就休斯敦火箭俱樂部有關人士的錯誤言論向對方表明態度，中國籃球協會以及休斯敦火箭隊的中方合作夥伴都相繼發表了聲明，跟中方開展交流與合作，卻不了解中國的民意，這是行不通的。」

▲NBA火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）日前發文支持香港。（圖／美聯社／達志影像）

回顧事件，休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）4日在推特上發文寫道，「為自由而戰，與香港站在一起」，引發爭議。隨後，NBA總裁席佛（Adam Silver）於7日表示，聯盟已經為此付出經濟代價，但是支持個人擁有政治觀點、表達言論自由，這一點與「對中國粉絲道歉」並不衝突。

雖然NBA官方微博7日發文澄清，但仍然無法消除大陸網友心中的怒火。央視8日下午公告表示，央視體育頻道決定立即暫停NBA賽事轉播安排。

央視體育頻道發文指出，對於NBA總裁席佛（Adam Silver）支持莫雷表達權利一說法予以反對，「我們認為任何挑戰國家主權和社會穩定的言論，不屬於言論自由的範疇」，因此央視體育頻道決定，立即暫停NBA季前賽（中國賽）目前的轉播安排，立即排查涉及NBA的一切合作交流。

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