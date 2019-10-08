發文要求「掛國旗」店家憂不配合被查水表　韓國瑜：怎麼會這樣子咧？

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄慶祝雙十國慶，不少知名景點及市府機關掛上國旗，各地旗海飄揚，但沒想到高市府新聞局竟發文給店家，希望能在國慶當天配合懸掛國旗，不少店家就怕沒掛會被查水表，王淺秋則說這是一個行銷高雄的觀念，韓國瑜則說「怎麼會這樣子咧」、「這一件事非常棒的，大家不用再去往負面來想」。



▲高雄慶雙十國慶各地旗海飄揚。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高市府新聞局公文 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄市府新聞局近日發出公文「因本市舉辦璀璨高雄光輝十月國慶系列活動，會請貴單位共襄盛舉，瑜國慶日當天懸掛國旗，共同營造歡樂繽紛的城市節慶氛圍」，就有商家擔心不配合，是否會被查水表。

▲高市新聞局長王淺秋 。（圖／記者賴君欣攝）

而新聞局長王淺秋也承認新聞局有發出此份公文，她解釋「只是鼓勵大家在雙十國慶時，一起響應掛國旗，那麼新聞局是以行銷品牌的觀點來，大家一起讓整個城市非常的繽紛，讓更多遊客可以到高雄觀光旅行的話，那不是很棒嗎？就只是一個城市意象，一起來行銷高雄的觀念，那麼也完全沒有強制的意思」。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜聽聞後先高呼「怎麼會這樣子咧」，「我們相關單位都是希望響應慶祝中華民國的生日，那高雄市基於愛國，還有整個行銷這兩個角度，然後順便藉這個機會來行銷高雄，是非常好的一件事情，而且很多市民朋友這麼多年、幾十年下來，都沒有看過這麼多的國旗在高雄街頭，我覺得這一件事非常棒的，大家不用再去往負面來想。」

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