LIVE／韓國瑜、吳敦義合體造勢！　工商界成立「挺韓後援會」

記者袁茵／台北報導

距離2020總統大選不到100天，國內六大工商團體之一的中華民國工商建設研究會，8日在台北福華大飯店舉辦「全國工商界支持韓國瑜競選總統後援會」成立大會，國民黨主席吳敦義、國民黨總統參選人韓國瑜皆到場參與，《ETtoday新聞雲》全程直播。

根據流程規劃，成立大會將在晚上7點正式開始，司儀開場後，會介紹後援會幹部，以及12位立委參選人上台，接著會由後援會總會長郭國聖、吳敦義、貴賓、韓國瑜依序上台致詞。致詞結束後，郭國聖會贈送韓國瑜包子、粽子，象徵「包中」，並且授旗合影及大合唱，預計在晚間7時40分左右結束活動。

來賓部分，除了韓國瑜、吳敦義之外，前國民黨主席吳伯雄、洪秀柱，以及韓國瑜國政顧問團總召張善政都會出席，匯聚工商建研會遍布全國各縣市近3000位企業負責人的豐沛能量，正式向社會各界展現工商界挺韓以及追求國家進步的決心，同時也為還有吳志揚、洪孟楷、陳明義、陳玉珍、林金結、萬美玲、鄭正鈐、林燕祝、王齡嬌、徐慶煌、葉壽山及黃啟嘉12位參選立委的建研會代表造勢。

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▼國民黨主席吳敦義、國民黨總統參選人韓國瑜同台。（圖／記者林敬旻攝）



