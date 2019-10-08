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韓國瑜屏東選舉旗幟遭「毀容」　他認了！動機待釐清

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▲韓國瑜布條毀容 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲國民黨總統參選人韓國瑜與山地原住民立委參選人章正輝懸掛在屏東縣長治百合的布條遭人破壞，屏警迅速將嫌犯逮獲 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨總統參選人韓國瑜與山地原住民立委參選人章正輝懸掛在屏東縣長治百合的布條，日前疑似遭人惡意破壞案，屏東警分局獲報後，在屏東地檢署檢察官指揮下，根據相關跡據掌握李姓男子涉案，將他查緝到案，李男承認破壞該選舉布條，動機則未做說明，警方訊後依毀損及罷免法函送屏東地方檢察署偵辦，並追查其動機。

▲國民黨總統參選人韓國瑜與山地原住民立委參選人章正輝懸掛在屏東縣長治百合的布條遭人破壞，屏警迅速將嫌犯逮獲 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼韓國瑜被破壞的選舉布條。

▲國民黨總統參選人韓國瑜與山地原住民立委參選人章正輝懸掛在屏東縣長治百合的布條遭人破壞，屏警迅速將嫌犯逮獲 。（圖／記者陳崑福翻攝）

章正輝競選總部人員日前向屏東警分局報案，指其與總統參選人韓國瑜的懸掛於長治鄉百合部落內的選舉布條遭人破壞，警方立即成立專案小組，並報請屏東地檢署檢察官指揮，鎖定李姓男子涉案，迅速將他查緝到案，訊後函送法辦，即時制止選舉暴力，維護公平選風。

屏東警分局分局長楊効宜表示，尊重民主價值，不容暴力介入選舉，對於2020年第15任總統、副總統及第10屆立法委員大選，將積極查緝賄選、賭盤及掃蕩各式非法槍彈、不良幫派份子，防杜暴力事件干擾選舉，期能淨化選前治安環境外，也呼籲民眾切勿隨意破壞競選旗幟、看板及廣告及其他干擾選舉事件，警方將秉持「行政中立」，嚴正執法決不寬貸。

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