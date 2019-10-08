全台首座「比薩販賣機」來了！當日現做個人餐129元任意吃

▲必勝客推出全台首創「景點直送」服務。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

看準「新餐飲」時代來臨，必勝客打破定點服務的藩籬，除了推出全台第一座比薩販賣機與「景點直送」服務外，還攜手全家便利商店進駐台北車站門市，販售每日定時直送的熱騰騰個人比薩，滿足消費者需求。

領先全台速食業者，必勝客獨家推出「景點直送」服務，突破以往外送需有明確地址限制，於熱門景點只要打開必勝客官網點選所在位置，即可完成點餐，像是八里左岸或大安森林公園等，初步將於北台灣14個景點進行試營運，並將陸續拓展至全台。

必勝客指出，除了推出「景點直送」服務，也將於11月在台北信義辦公商圈推出全台第一座比薩販賣機，首站將設點南山廣場和台北101，主打銷售當日現做、新鮮美味的MY HOT BOX個人餐，只要129元可享任一口味個人比薩與副食黃金鱈魚塊。

另外，必勝客也攜手全家便利商店進駐台北車站，推出北車「全家」台鐵東店定時直送MY HOT BOX個人餐，包含任一口味個人比薩，搭配經典副食黃金和風鱈魚塊，享有獨家優惠價只要129元，加10元還可搭配指定飲料。從九月試營運至今，已經連續創下每小時狂銷百盒記錄。

至於小7日前也跟達美樂開出首間複合店，其選在台北市信義區忠孝東路及基隆路交叉口的松高門市，門市營業面積達85坪，而達美樂共5坪。消費者點餐後，現場從拍麵、放上新鮮餡料、進烤箱快速烘烤，只需3分鐘時間，主打快速卻能吃到現烤現做披薩，以及轟炸雞腿、香烤雞腿排等副食。