影／挑戰玻璃棧道！他嚇得「全身僵硬＋雙眼直視天」被扶下來　網笑：他太難了

記者邱茀濱／綜合報導

大陸各地興起了各種特殊的玻璃棧道景點，過去就有不少令人忍不住笑意的影片流傳在網路上。浙江湖州又有一名男遊客，日前在靈溪山景區內，嘗試挑戰玻璃棧道，沒想到嚇到全身僵硬，完全不敢直視下方，最後還是保安一邊攙扶他，才走出這段步道。影片一出，笑噴一堆網友。

曝光的影片，只見一名身穿黑衣的男遊客，疑似有「懼高症」，但依舊想嘗試挑戰玻璃棧道，不過一站上去卻嚇到全身僵硬，而保安見狀立即上前協助他走下來，過程中他的目光完全直視著天，擔心一低頭就會崩潰的樣子，且嘴巴還微微打開，臉色更有些慘白。其他遊客目擊這幕都覺得十分有趣，還有人拿起手機拍下這段爆笑影片。

▲男子疑似有懼高症，依舊嘗試玻璃棧道，嚇得要保安攙扶他下來。（合成圖／翻攝沸點視頻截圖）



不少網友看完影片後，紛紛留言表示「不上去一趟都不知道自己恐不恐高」、「哈哈哈哈這姿勢也是絕了既心疼又搞笑」、「別低頭，心臟病會犯」、「這位大哥雖然腿軟了，但他一直在走貓步，每一步走得都很直」、「這真克服不了」、「找罪受」。

還有網友幫這位大叔配音指出「我太難了」、「哈哈哈哈哈哈哈哈哈，全國人民都知道他恐高了」、「對不起，但是我感覺我遲早會笑死」、「像極了結婚的時候父親帶著女兒走紅地毯」、「還好沒暈啊」、「最佳男主角給你」。

▲湖南省張家界天門山風景區的「盤龍崖玻璃棧道」，示意圖，與本文無關。（圖／取自「張家界新聞網」）



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