雙胞胎媽為愛「私處整形」…流血淚慘死簡陋手術台！尸檢結果2月後公佈

▲事發醫院。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

河南南陽28歲的楊姓護士今年8月瞞著丈夫到整形醫院，做胸部修復、下體填充等手術，沒想到最後卻慘死手術台，留下一對雙胞胎孩子。死者丈夫悲泣表示，「我見到她的時候，脖子上有很多針眼，鼻子和眼睛有血流出…。」日前，楊女的屍檢報告公佈，死因終於曝光。

屍檢報告上面寫明，楊女是在脂肪填充術中，因「肺脂肪栓塞致急性呼吸、循環功能衰竭而死」。對此，丈夫回應，正在做醫療事故鑒定，以便警方立案偵查。

綜合陸媒報導，楊女的丈夫張男表示，自己不曉得妻子要動整形手術，8月18日下午5點突然接到宛和醫院的電話，說妻子在手術過程出了點小意外，隨後與家人趕到現場。趕到現場後，他卻沒看到妻子的身影，詢問醫院的工作人員，只得到「還在搶救」的答案，等了一陣子，感到不對勁於是通知其他醫院，卻被告知「已經來過了，且搶救無效」。

▲女護士整形慘死手術台。（圖／翻攝自紅星新聞）

張男聞訊後當場崩潰，打電話到派出所，要求調閱監視器；不過，警方到場後，卻發現「下午6點以前的影像全部被刪了」。他控訴，自己到達現場後，發現事發手術室極其簡陋，「只有一個躺椅，一個氧氣罐，最簡單的搶救設備都沒有，呼吸困難的插管都沒有。」

張男說，在他多次要求下，醫院終於肯出示妻子的醫療證明，上面寫妻子做了額頭填充、頸部填充、胸部修復和下體填充等手術，雖然最後有妻子的簽名，「但是這個簽字一看就不是我老婆的，我認識她的字。」

南陽市宛城區衛生健康委員會此前公佈《關於宛和美容外科診所整形手術致人死亡的情況說明》，稱警方已對現場進行查封。經初步調查，參與此次手術的主治醫師、麻醉醫師、護士均屬於有資質的衛生技術人員，但麻醉醫師未在該機構註冊，屬於違規執業。

▲死者和閨蜜的聊天記錄。（圖／翻攝自紅星新聞）

死者的姐姐曾透露，涉事趙姓護士為死者的閨蜜，多次讓楊女去整形。姐姐稱，兩人此前就認識，不久後趙女來到該整形醫院工作，「我妹妹就是因為她才去的，她們有在微信聊這件事。」

她還提供了妹妹和趙女的聊天記錄，兩人在8月16日約好第二天看電影，但是隨後在聊天記錄中出現了一句「我跟老屈約了」。家屬稱，老屈為該醫院醫生。

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