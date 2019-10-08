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英特爾執行長Bob Swan承諾投資台灣　新一代高階處理器11月上市

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▲▼英特爾執行長Bob Swan（史旺）。（圖／業者提供）

▲英特爾執行長Bob Swan（史旺）上任後首度來台。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

英特爾（intel）執行長史旺（Bob Swan）本周首度造訪台灣，他今（8）日承諾會持續投資台灣。此外，英特爾宣布推出新一代Intel Xeon W-2200處理器和Intel Core X系列處理器平台，預計11月上市，這也是英特爾首度在桌上型電腦實現人工智慧技術的兩個平台。

英特爾強調，這兩款處理器加入X86架構家族，象徵將伺服器等級的AI技術，帶到桌機，而這項AI加速功能，整合Intel Deep Learning Boost技術，與上一代產品相比，提供2.2倍的AI推論加速（inference boost）。

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其中，Intel Xeon W系列的價格從294美元起到1333美元；Intel Core X系列則是從590美元到979美元不等。

相較Intel Core X系列較為高階，英特爾發言人李昆龍表示，W系列（Workshop系列）和過去PC的定位不同，屬於商用電腦級別，客戶通常會需要五年或七年的長期保固，這成本有30%是材料成本，70%是服務成本，主要是除了公司要為後續服務備料，也需要提供長期的售後服務，這也是為什麼同核心，但W系列的壽命和價格會比較高的原因。

此外，英特爾執行長Bob Swan本周首度造訪台灣，他今日上午表示，台灣在科技生態系統扮演很重要的角色，英特爾在台35年，在台灣員工超過1000名，希望未來可和台灣夥伴有更多機會相處，英特爾承諾持續投資台灣。

Bob Swan表示，英特爾正從以PC為中心，轉往以資料為中心，朝向3000億美元的資料爆發商機轉型。

針對CPU缺貨傳言不斷，Bob Swan表示，上半年晶片供貨確實較為緊張，然而14奈米製程產能已經增加25％，10奈米製程的產能也不斷擴充，但不可能一次到位，他預期下半年產出就有所提升，英特爾會繼續投資，滿足客戶需求。

英特爾推新高階處理器。（圖／記者周康玉攝）

▲▼英特爾新pc發表 。（圖／記者周康玉攝）

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