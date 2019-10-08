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社會 社會焦點 保障人權

同公司貨車追撞釀1死　事故前曾經過「最陰路段」彰化139縣道

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記者白珈陽／南投報導

2輛同屬一家公司的大貨車，7日下午1時許途經南投市鳳山路投18線1公里處下坡路段時，疑煞車失靈而後車追撞前車，強烈撞擊力道造成前車翻覆，後車乘客江姓男子（38歲）被彈出車外，當場失去生命跡象，送醫急救仍回天乏術；後車駕駛劉男（58歲）及前車駕駛林男（35歲）則全身擦挫傷，經治療已無大礙，2人均無酒精反應，警方依業務過失致死罪將劉男函送。

▲7日下午1時許，2輛同家公司的大貨車追撞，導致後方車輛副駕彈出車外傷重身亡，現場廢鐵散落滿地。（圖／取自臉書「南投人聊天室」）

▲7日下午1時許，2輛同家公司的大貨車追撞，導致後方車輛副駕彈出車外傷重身亡，現場廢鐵散落滿地。（圖／取自臉書「南投人聊天室」）

警方調查，2輛貨車同屬一家公司，7日下午載運滿車鍋具、鐵盤等廢鐵，從彰化運往南崗工業區某工廠要進行回收處理，因不熟路況，聽信導航帶路從彰化139縣道轉至南投鳳山路，經過一處下坡路段時疑似煞車失靈，導致後方車輛追撞前車，直到撞向一旁電線桿才停下，而前車遭撞後翻覆，現場廢鐵散落滿地，直至晚間10時許，警方才將現場狀況排除完畢。

▲7日下午1時許，2輛同家公司的大貨車追撞，導致後方車輛副駕彈出車外傷重身亡，現場廢鐵散落滿地。（圖／取自臉書「南投人聊天室」）

▲7日下午1時許，2輛同家公司的大貨車追撞，導致後方車輛副駕彈出車外傷重身亡。

2車撞擊後，後車乘客江男彈飛出車外，躺臥在一旁的草叢中，救護車到場時已失去生命跡象，救護人員緊急施作CPR，但江男傷勢嚴重，不但全身多處骨折，且頭部受到重挫加上內出血，送往南投醫院急救仍傷重不治。

▲救護人員抵達現場，趕緊對江男CPR後緊急送醫仍回天乏術。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲救護人員抵達現場，趕緊對江男CPR後緊急送醫仍回天乏術。（圖／記者白珈陽翻攝）

而2貨車抵南投前，曾途經被網評為「最陰路段」的彰化139縣道，此路段因風景秀麗，受到重機、單車族的喜愛，卻頻頻發生重大死亡車禍，在2018年7月交大倪姓高材生遭撞死後，地方政府也舉辦路祭，宗教界更盛傳有「139冤魂找上門」，使139縣道蒙上靈異色彩，此次車禍再度與該路段扯上關聯，讓不少民眾直呼：「毛毛的」。

據了解，前車駕駛林男是公司負責人，發生此意外相當自責，警方表示，經酒測人均無酒精反應，初步研判為煞車失靈導致事故發生，目前檢方已經相驗釐清死因，至於是否有超速或超載問題，將進一步調查釐清。

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