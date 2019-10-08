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身分證被冒用洗錢…長者一聽嚇壞急匯款！警重陽節與里民互動反詐騙

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▲▼南港分局舉辦「重陽節預防犯罪宣導」活動。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲南港分局舉辦「重陽節預防犯罪宣導」活動。（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

記者孫于珊／台北報導

有鑑於近期各地接連發生多起歹徒詐騙年長者巨額匯款事件，台北市南港警分局於重陽節前夕，不僅關懷慰問年長者及獨居老人，同時也舉辦「重陽節犯罪預防宣導活動」，與里民近距離互動，實現「警民一家親，共同防詐」成果。

由於受騙民眾皆因接獲不明訊息，未加以求證，聽信歹徒聳言，致遭受害。如：歹徒假藉法官、檢察官、警察、各大醫院或電信業者來電稱，「你的身分證、健保卡被冒用並涉及洗錢、綁架、欠電話費等，要凍結或監管銀行存款且要求不得對外洩露，如不從就羈（收）押！」或以「子女向錢莊借貸、幫他人作保現被綁架」等，其實全是詐騙！但老年人的知識、信息結構明顯跟不上社會發展，分析判斷能力減弱，對日益翻新的騙術不易識別，因此往往成為詐騙集團的目標。

▲▼南港分局舉辦「重陽節預防犯罪宣導」活動。（圖／記者孫于珊翻攝）

南港警分局偵查隊率同德派出所及南港派出所等單位，分別於4日上午11時30分邀集南港里里長與里民辦理「年長者免費供餐活動」及下午2時30分邀集聯成里里長與里民辦理「重陽敬老感恩」活動，實施反詐騙宣導，告知民眾「法官、檢察官及警察等公務機關，絕對不會利用電話辦案，更不會以監管帳戶為由，要求交付現金、存摺、提款卡或（境外）匯款」，呼籲務必提高警覺！

▲▼南港分局舉辦「重陽節預防犯罪宣導」活動。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲▼南港分局舉辦「重陽節預防犯罪宣導」活動。（圖／記者孫于珊翻攝）

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