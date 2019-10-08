　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／員警進屋「抓走通緝犯爸爸」…2歲兒目睹大哭　警「謊言安慰」網讚爆

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者朱世凱／綜合報導

大陸微博近日瘋傳一段影音，畫面顯示員警進屋抓走通緝犯時，恰好被嫌犯2歲多的兒子目睹，孩子因為受到驚嚇不斷大哭，他們只好說謊安慰「沒事！只是拍電影呢！」直到孩子熟睡後才繼續後續作業。據悉，嫌犯事後十分感謝員警對孩子所說的美麗謊言，讓網友紛紛稱讚「最暖心的執法過程」。

▼員警抓走通緝犯，不巧被其兒子目睹。（圖／翻攝自澎湃視頻）

▲▼員警抓走通緝犯，不巧被其兒子目睹。（圖／翻攝自澎湃視頻）

據《湖北日報》報導，事發在湖北省十堰市，柯姓嫌犯因為涉嫌尋釁滋事被當地警方通緝，員警經過調查後，在上（9）月3日找到柯男的藏匿地點，不料抵達目的地後，不管如何敲門都無人應答，警方只好破門而入。辦案員警遊峰說，當時在屋內沒有發現嫌犯身影，只有一個2歲多的小孩獨自在臥室睡覺。

經過尋找後，警方最終在一間房間的床底下發現柯男，不過因為動靜太大，導致嫌犯的兒子光著身子從臥室跑了出來，並且不斷大哭，遊峰擔心男孩被眼前景象嚇到，便快速抱起對方返回臥室關起門。遊峰之後為孩子穿上衣服，再一邊拍背、一邊輕聲哄睡，「沒事沒事，拍電影而已呢，叔叔抱，叔叔抱抱啊。」

▼員警暖心哄睡嫌犯的兒子，讓網友直呼「好暖」。（圖／翻攝自澎湃視頻）

▲▼員警抓走通緝犯，不巧被其兒子目睹。（圖／翻攝自澎湃視頻）

直至孩子睡著，其他員警才順利將柯男控制住並通知其妻子回家照看孩子。柯男事後坦承一切違法事實，還感謝員警願意對他的孩子溫柔照顧。警方暖心作為曝光後，湧入大批網友留言，「好聰明的員警，真暖」、「很有溫度的行動，不過小孩長大還是會知道這一切的吧」、「覺得鼻酸，孩子終究是無辜的」、「好感動，果真像拍電影一樣」。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下 

ET快訊
8歲兒滑手機驚見「爸爸交纏阿姨」！急傳給媽…人夫扯：是謎片啦
NBA挺港風波延燒！　央視宣布「停播目前所有賽事」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

獨生女10年前意外喪命…60歲媽想拼孩子「做試管」喜獲雙胞胎！網卻怒了

影／吃火鍋撈出「女性護墊」…女客氣炸求償3千萬！結局「免賠」網戰翻了

空腹吃芒果長出「6cm胃結石」痛爆　她動手術竟切不碎…醫神招解救：喝可樂！

影／搭飛機脫鞋…空服員提醒穿上　他秒撂「晶晶體」開噴：你在make problem！網戰翻

影／21歲女大生「熬夜上網」爆瘦+肚痛…醫檢查見「腹腔腫瘤」嘆：癌末了

吃飯拿不穩湯匙！5歲童狂手抖…醫檢查愣了：腦內長出「一團頭髮+牙齒」

影／驚悚瞬間曝光！25歲女路過商場「慘遭3m鐵架重砸」…1秒慘死路人面前

好心送人妻回家！他竟從「4F重摔2F吐血昏迷」骨頭斷了…友人嚇：老公在家

帶身高155女友回家！媽一看狂反對「太矮了」…他聽原因秒心累：我也才169

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」！員工嘆：處理到沒空吃飯…網揭關鍵主因

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

「糖葫蘆一串299」客人怒被坑錢！ 他問：買東西不問價格？網戰翻

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

「開路天使」導盲犬的退休生活　抱頭扭身討摸！大狗也要裝可愛

南門市場正式熄燈！攤商哽咽不捨 鐵門降下...柯文哲合唱「感恩的心」

華聞快遞／十一假期重慶接待遊客3859.61萬人次　收入187.62億

陸娛樂圈加入抵制！吳謹言、李易峰「切割」NBA活動...po文：捍衛一個中國

影／員警進屋「抓走通緝犯爸爸」…2歲兒目睹大哭　警「謊言安慰」網讚爆

窗戶邊玩耍！3歲童腳滑「脖子卡進欄杆」...懸空4樓求救

影／長髮辣妹路遇梅西…下秒偷襲「摟脖強吻」得逞！　8秒影片瘋傳網罵翻

影／養的魚掉馬桶裡…飼主心急「伸手進去撈」當場卡住　網笑翻：魚下場呢？

NBA挺港風波延燒　央視體育：停播目前所有賽事

建議去當「激烈主持人」　環時酸莫雷：將作為笨拙的符號

連假出國玩！懷孕同事傳「超長」購物清單...看到「尿布X3」她氣炸

金庸房子掛牌出售！錢塘江畔「與瓊瑤當鄰居」喊價2.9億

老爸曬家中最貴側背包！苦笑嘆「持續噴錢中」　6千網秒懂：一台中古車了

偷跑出去玩！歐告囧臉「兩手直直」被抓回家　鄰居看傻眼

身分證被冒用洗錢…長者一聽嚇壞急匯款！警重陽節與里民互動反詐騙

騎機車拖拉狗狗「四肢破皮無法站立」　路人PO網揪出惡劣父子檔！

送餐先印證件！警衛嗆「找嘸工作才當UberEats」　外送員神擊落...他羞愧了

華聞快遞／十一假期重慶接待遊客3859.61萬人次　收入187.62億

央視暫停轉播NBA中國賽　回擊席爾瓦「挑戰國家主權非言論自由」

帥炸！54輛重型機車震撼飆場　「台灣英雄」領軍花車祝賀國慶

學生要有「計算機使用能力」　教團籲國、高中數學考招應使用計算機

高雄寵物展登場！　岡山店按讚送「精美贈品＋折價券」

準新郎扒女賓客比基尼性侵 未婚妻目睹...2天後卻爽結婚

大陸熱門新聞

60歲媽「做試管」獲雙胞胎　網..

劉在錫節目提反送中　陸刪除片段

女友曾是AV女優　25歲男崩潰..

NBA挺港風波延燒　央視：停播..

香港行政會議官員：未來考慮斷網

港鐵站遭破壞　港府呼籲：8日彈..

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母..

陸火箭隊球迷「燒五星旗」　馬上..

龍蝦名店排隊人數達「2萬桌」

吃火鍋撈出「護墊」女客求償3千..

大陸各企業封殺火箭隊「堅護祖國..

港鐵宣布下午6時「全面暫停服務..

港澳版iPhone升級iOS ..

《禁止蒙面規例》爆衝突！港鐵1..

更多熱門

相關新聞

通緝犯自撞棄車狂奔　猛警追200米搜出K毒

滕姓男子（39歲）7日上午8時許駕駛自小客車途經公益路，見巡邏警車竟心虛加速逃逸，車輛失控撞上路旁民宅騎樓柱子，而滕男自撞後隨即棄車逃跑，員警見狀也馬上用跑步方式上前追緝，追逐約200公尺後將他壓制在地，於其車上查獲K他命毒品，並查出滕嫌為毒品通緝犯。

5歲女童被保母兒子壓頭「逼張嘴」：想自殺

人妻外遇連榨2男　還用兒子手機拍「衝刺尖叫片」

高雄毒蟲自撞　警方逮人見白色粉末

抱身障兒！阿伯酸「以後很可憐」

關鍵字：

通緝犯爸爸謊言兒子員警警方安慰拍電影

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

連千毅開價陪8次給10萬！辣模子涵「黑歷史曝光」

韓國瑜臨檢釣蝦場　有人嗆聲有人熱情搶拍照

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

保母「脫上衣餵奶」勾引人夫！搶嬰逼走正宮

19歲脫衣女郎遭碎屍！頭顱從12樓被扔下　少年嚇慘

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑曝：可能直撲

媽側躺餵母乳睡著！15天寶寶窒息亡

子瑜突然腿軟後倒　志效急伸手拉

鐵板麵＝地雷！一吃熱量爆Top5早餐曝

專訪／養不教父之過！兒沈迷線上遊戲刷萬元買點數　曾國城氣炸打自己

小柴腳摔傷狂討拍　見醫生秒復原

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」！老闆娘超難過

通靈2首播PTT傻眼一片！瑤瑤吐實說

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

更多

最夯影音

更多

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面