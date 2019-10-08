影／員警進屋「抓走通緝犯爸爸」…2歲兒目睹大哭　警「謊言安慰」網讚爆

記者朱世凱／綜合報導

大陸微博近日瘋傳一段影音，畫面顯示員警進屋抓走通緝犯時，恰好被嫌犯2歲多的兒子目睹，孩子因為受到驚嚇不斷大哭，他們只好說謊安慰「沒事！只是拍電影呢！」直到孩子熟睡後才繼續後續作業。據悉，嫌犯事後十分感謝員警對孩子所說的美麗謊言，讓網友紛紛稱讚「最暖心的執法過程」。

▼員警抓走通緝犯，不巧被其兒子目睹。（圖／翻攝自澎湃視頻）

據《湖北日報》報導，事發在湖北省十堰市，柯姓嫌犯因為涉嫌尋釁滋事被當地警方通緝，員警經過調查後，在上（9）月3日找到柯男的藏匿地點，不料抵達目的地後，不管如何敲門都無人應答，警方只好破門而入。辦案員警遊峰說，當時在屋內沒有發現嫌犯身影，只有一個2歲多的小孩獨自在臥室睡覺。

經過尋找後，警方最終在一間房間的床底下發現柯男，不過因為動靜太大，導致嫌犯的兒子光著身子從臥室跑了出來，並且不斷大哭，遊峰擔心男孩被眼前景象嚇到，便快速抱起對方返回臥室關起門。遊峰之後為孩子穿上衣服，再一邊拍背、一邊輕聲哄睡，「沒事沒事，拍電影而已呢，叔叔抱，叔叔抱抱啊。」

▼員警暖心哄睡嫌犯的兒子，讓網友直呼「好暖」。（圖／翻攝自澎湃視頻）

直至孩子睡著，其他員警才順利將柯男控制住並通知其妻子回家照看孩子。柯男事後坦承一切違法事實，還感謝員警願意對他的孩子溫柔照顧。警方暖心作為曝光後，湧入大批網友留言，「好聰明的員警，真暖」、「很有溫度的行動，不過小孩長大還是會知道這一切的吧」、「覺得鼻酸，孩子終究是無辜的」、「好感動，果真像拍電影一樣」。

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