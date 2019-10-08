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「乾淨、安全」172座公廁逐步改善　盧秀燕：廁所革命開始啟動

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▲盧秀燕宣示廁所革命正式啟動。（圖／台中市政府提供）

▲媽媽市長盧秀燕將發廁所革命，改善公廁文化。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府建設局8日在北屯區八二三公園舉行「廁所革命」開工祈福典禮，第1批啟動東區東峰及北區中正公園等8處公廁改善工程，市長盧秀燕強調，廁所改建計劃除了調整公廁坐蹲廁間比例外，更納入親子及無障礙廁間，提供通風、明亮及安全的如廁環境。

▲盧秀燕宣示廁所革命正式啟動。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕指出，公園是民眾日常生活重要地方，但是園內公廁常讓人望之卻步，不但髒臭難聞，還是治安死角，新市政團隊上任後聽取民意，推動「廁所革命計畫」照顧民眾生理面。

她說，女性上廁所時間是男性的3倍，女廁經常大排長龍，因此這次改建的廁所務必要符合性別比例，把男女比例調成1:3，甚至1:4；坐蹲廁間比例也會調整；親子廁間也會把尿布平台、小朋友洗手等納入考量，打造更友善的廁所。

建設局長陳大田表示，市府今年推出「台中美樂地（Taichung Melody）計畫」，涵蓋公園廁所革命、公園無障礙環境及遊戲安全環境改善，此外，清潔維護也是一大重點，市府已在9月完成全市147座公園的172處公廁「公園公廁通報系統」建置，民眾可掃描Qr Code條碼，即時通報公園公廁清潔維護及水電設施修繕等問題，共同維持公廁良好環境。

今天開工祈福典禮，除盧秀燕外，立法委員沈智慧、市議員沈佑蓮、黃健豪及環保局長吳志超、建設局副局長顏煥義、西屯區長陳寶雲、東區區長陳佩玉、北區區長柯宏黛、北屯區長李印欽等亦出席，與在地里民一同祈求工程順利。

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