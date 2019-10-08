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跌湖邊喊：不想活！正妹警耐心安撫3天...撈幸運發票買「爌肉飯」　他秒感動

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▲▼正妹女警用2張發票讓老翁打消輕生念頭。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲正妹警用2張發票讓老翁打消輕生念頭。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中爆導

台中二分局公園派出所女警余珮毓被外界封為「警界徐懷鈺」，日前她在台中公園日月湖周邊執行巡邏勤務時，見到一名70歲老翁在湖邊因走路不穩跌倒，於是趕緊上前關心。沒想到，老翁見到余員上前，情緒激動，還不斷喊著不想活了。余員見狀除了通報外，還將朋友贈送象徵幸運與愛心的2張統一發票兌獎，買了老翁愛吃的爌肉便當慰藉，才終於讓老翁打消輕生念頭。

女警余珮毓表示，日前朋友送他2張中統一發票陸獎的發票，希望能夠將好運傳遞給她，讓她在工作上順遂平安，而3日中午，她沿著台中公園日月湖周邊巡邏時，卻見到74歲的老翁撐著拐杖往湖邊走去，途中因走路不穩而跌倒，余員見狀立刻上前攙扶。

▲▼正妹女警用2張發票讓老翁打消輕生念頭。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲余員見老翁有輕生念頭，連續3天耐心地安撫他，最後用幸運發票買了爌肉便當，才讓老翁露出微笑。（圖／記者白珈陽翻攝）

沒想到，老翁一見到余員，情緒便相當激痛，還一直喊著，「我不想活了」。余員因擔心老翁發生意外，於是不斷安撫他情緒，還提議要一起吃午餐，但遭到拒絕。老翁當時不但相當生氣，還表示要先回家，改天再過來跳湖。

余員聽了後，放心不下老翁，於是堅持扶他返家。未料，一到屋內便發現裡頭非常凌亂，桌上還放著一封遺書，余員只好耐心的不斷安撫開導老翁，但老翁卻是沉默不講話。經過一番開導，余員評估老翁暫時沒有危險後，便返所立即向相關單位通報自殺，以及老人保護等防護措施，隨後在積極與社工聯繫。

除此之外，余員更是不時打電話關心老翁，隔日下班還不厭其煩的買了剛出爐的麵包去探訪，非常努力的展現她的誠意與關懷，也在閒聊中發現老翁愛吃爌肉便當。

▲▼正妹女警用2張發票讓老翁打消輕生念頭。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲除了爌肉便當，余員還買了麵包給老翁，希望能藉此安撫他。（圖／記者白珈陽翻攝）

所長李銘卿得知後，覺得應該給予老翁更多關懷，而這時，余員突然想起口袋中的2張發票，於是對獎後買了爌肉便當以及老翁愛吃的肉鬆、魚鬆給老翁，這才讓老翁打開心房，並打消輕生念頭，承諾會好好照顧自己。

余珮毓事後表示，雖然這2張發票中獎金額不高，但卻是象徵著「把愛傳下去」；所長李銘卿也說，警察的工作經常與「人」有關，要發揮「同理心」，民眾才會感受到警方的熱忱。

▲▼正妹女警用2張發票讓老翁打消輕生念頭。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲余員與所長一同到老翁家關心。（圖／記者白珈陽翻攝）

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