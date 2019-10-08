陸娛樂圈加入抵制！吳謹言、李易峰「切割」NBA活動...po文：捍衛一個中國

▲NBA火箭隊總管莫雷（右）。（圖／美聯社／達志影像）

記者蔡儀潔／綜合報導

NBA火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）公開力挺香港「反送中」行動，遭大陸全面封殺，事件愈演愈烈，即將於10日和12日在上海及深圳舉行的NBA中國賽，已經陸續傳出嘉賓退出的情況。目前，藝人吳謹言、李易峰、蔡徐坤、范丞丞等人紛紛在微博發文，表示會退出NBA近日在中國的活動。

▲吳謹言（左）、李易峰（右）。（圖／翻攝自微博）

莫雷先前在推特貼出「支持香港，為自由而戰」的圖片，惹怒大陸網友，隨後po文強調無意冒犯「中國的朋友」，不過這說法顯然不被買帳，引發全面抵制。娛樂圈亦跟上腳步，「多位明星退出NBA中國賽」的話題直降微博熱搜，截至今（8）日下午4點已有6億閱讀量和6萬討論度。

▲吳謹言po文。（圖／翻攝自微博）

曾出演《延禧攻略》吳謹言原本受邀出席9日的NBA球迷之夜和10日的中國賽相關活動，但她今日下午透過資訊站發表聲明，稱將退出參加，「堅決維護國家主權和領土完整是每一個中國公民義不容辭的責任和義務，吳謹言女士及團隊深愛祖國，始終堅持一個中國原則，堅決反對任何企圖分裂國家的言論和行為！」

蔡徐坤工作室亦發佈聲明，稱停止與NBA的所有合作，「堅決捍衛一個中國原則，堅決擁護祖國統一，堅決維護國家主權及領土完整，堅決反對任何企圖分裂國家的言論和行為。」其餘宣佈抵制的藝人還有李易峰、白敬亭、UNINE、鄭雲龍、范丞丞、吳謹言、週一圍等，均表態「始終堅持一個中國原則，堅決維護祖國統一」。