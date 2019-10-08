3家純網銀來襲　公股銀免驚！財部：善用自身業務與優勢

▲將來銀行董事長鍾福貴(中)。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

迎戰3家純網銀進入戰場，財政部表示，因應純網銀的衝擊，財政部督請公股代表督導所屬的公股銀行運用自身業務特色及優勢，拓展數位金融服務，培養客戶忠誠度，適時調整業務推動策略，提供公股的競爭力。

立法院財政委員會明（8）日將邀集相關單位針對「純網銀評選自原訂開放兩張執照，公布遴選結果卻放寬至三家的依據，是否影響公平競爭問題；及純網銀監理原則 與網路金融交易安全監管」進行專案報告，而財政部是公股銀行的大股東，也是受邀行列之中。

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財政部的專案報告顯示，財政部的公股銀當中，兆豐金持有的兆豐銀行和關貿有投資純網銀，投資比率分別為25.1%與2.1%，將依據「財政部派任公民營事業 機構負責人經理人董監事管理要點」派任董事。

針對3家純網銀（連線銀行、樂天國際商銀以及將來銀行）明年陸續開業，財政部表示，公股銀行正著手各種因應策略，包含強化數位金融通路、優化客戶體驗，運用既有的優勢提供優質服務，善用新興科技應用，加強數位行銷，建構銀行金融生活圈。

因應純網銀開放設立的衝擊與挑戰，公股銀行正著手進行各項因應 策略，包括強化數位金融通路，優化客戶體驗，運用既有優勢提供優質服務， 善用新興科技應用，加強數位行銷，建構銀行金融生態圈，並增強資安控管措施，落實法令遵循。

為協助金融市場穩健發展，財政部也責成公股代表督導所屬事業，滾動檢討純網銀投資成效，強化營運監管， 以達投資效益，維護公股權益；另為因 應純網銀衝擊。

財政部將督請公股代表督 導所屬公股銀行運用自身業務特色及優勢，拓展數位金融服務，培養客戶忠誠度，適時調整業務推動策略，以提升公 股銀行競爭力。

▼樂天銀行籌備處負責人魏啟林（左）。（圖／記者吳靜君攝）

▼LINE Bank籌備處執行長黃以孟。（圖／記者林敬旻攝）