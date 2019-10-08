騎機車拖拉狗狗「四肢破皮無法站立」　路人PO網揪出惡劣父子檔！

記者陳凱力、徐愷昕／新竹報導

新竹市鳳崗派出所7日晚間8時35分許接獲民眾報案，在竹北市鳳崗路往新月沙灣方向，有人以機車拖行的方式拉著1隻白黃色中型狗前進。小狗在強拉拖行下四肢破皮，被發現時已無法站立行走，所幸在附近居民熱心協助下送醫救治後，目前已無大礙及生命危險。

▲新竹爆料公社7日晚間發生的鳳崗路五段虐狗事件。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

竹北市鳳崗路往新月沙灣方向7日晚間8時35分許有隻小狗被人以機車拖行。據現場民眾指稱，2名男子在騎車行經該路段時以機車拖行小狗，見小狗四肢破皮無法行走後隨即離開現場，而圍觀民眾見2人行徑如此惡劣，趕緊拍下影片上傳新竹爆料公社。

▲7日晚間鳳崗路五段虐狗事件監視器畫面。（圖／記者陳凱力翻攝）

爆料公社貼文一出立馬引發關注，警方獲報後也隨即到場處理。據了解，騎乘機車拖行小狗的車主為1對父子檔，當時是由26歲的兒子載著58歲的父親行經該路段，過程中2人不顧小狗綁在後方一路強拉拖行，見小狗受傷無法行走後就馬上離開。目前警方已鎖定車牌號碼循線找到2位嫌疑人到案說明，訊後將函送新竹地方檢察署偵辦。

有關小狗傷勢及安置情形，7日晚間案發後警方已通知家畜防治所介入處理，狗狗目前復原狀況良好，傷勢沒有臉書上看的那麼嚴重。對此，警方也呼籲大家愛惜生命，一旦涉嫌違反動物保護法第6條及第25條第1項第1款，故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，恐處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上，200萬元以下罰金。

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