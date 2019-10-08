蔡英文出席玉山論壇：與理念相近國家一起努力、因應區域挑戰

▲蔡英文出席玉山論壇。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔣婕妤／台北報導

蔡英文總統8日上午出席玉山論壇，並接近國際貴賓。她致詞時提到，期盼透過科技、經濟及永續發展的合作，進一步探討公民社會的協力實踐、亞洲智庫的合作，以及新世代領袖的培育，「台灣會繼續與所有理念相近國家一起努力，加強合作夥伴關係，共同因應區域的挑戰和威脅，維護自由、開放的印太區域。」

今年玉山論壇貴賓包含菲律賓總統府內閣部前部長艾曼德、泰國教育部前部長魏契特、印尼前駐科威特大使、現任海外勞工安置保護局主任秘書拉札、哈帕商業顧問公司執行長諾瓦克、大馬生產力機構主席蔡添強及越南國家文化藝術研究院院長裴懷山等。

蔡英文致詞時表示，「玉山論壇」是台灣和新南向目標各國建立區域多元對話、促進區域繁榮穩定的重要平台。很高興加拿大哈帕前總理、印度德里「中國研究所諮詢委員」主席梅農及美國白宮桑德斯前發言人等貴賓，藉著這個機會第一次訪台，分享寶貴的建言及觀點。

蔡英文指出，今年玉山論壇的主題是「深化亞洲進步夥伴關係」，議程非常豐富，包括科技、經濟及永續發展的合作，甚至更進一步探討公民社會的協力實踐、亞洲智庫的合作，以及新世代領袖的培育。而這些領域都是印太區域未來發展的重要方向。

蔡英文提及，這三年多來，台灣積極推動「新南向政策」，透過結合政府和民間力量，在觀光、經貿、人才培育、醫療及農業等方面，逐漸累積豐富成果，並且以「以人為本」的核心價值，為區域帶來更多互信及合作機會。

蔡英文表示，在「新南向政策」執行成果的基礎上，台灣持續深化跟區域各國的夥伴關係，展現臺灣有能力、也有意願更積極參與國際事務。她強調，台灣會繼續與所有理念相近國家一起努力，加強合作夥伴關係，共同因應區域的挑戰和威脅，維護自由、開放的印太區域。