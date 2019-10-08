她上車狂踩油門....30min才發現人消失！　老公委屈蹲路邊：沒追上

▲ 丈夫手機也沒帶，只能獨自走在高速公路上。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

實習記者許祐誠／綜合報導

大陸「十一假期」期間，一對天兵夫妻5日開車行經廣東時，竟然發生離譜的丟包事件，重點還是在高速公路上，當時丟包人的妻子行駛半小時後才發現人「丟了」，連手機也遺留在車上，嚇得她趕緊報警找人，所幸最後找到坐在路旁休息、一臉委屈的老公，這件事曝光後，有網友開玩笑表示，「看來她不把你放在眼裡哦。」

根據《搜狐》報導，當時男子從安徽開車10多個小時抵達廣東河源後，因為勞累便與老婆交換開，只是當時天黑，加上胃不舒服，蹲在路邊休息「幾秒鐘」，沒想到妻子上車後「油門一轟就跑了，追了4、50米都沒追上。」結果想攔車也沒人停車協助。

▲ 女子緊張地向警方求助。（圖／翻攝自Youtube／Dallas好玩）

幸運的是，女子在警方協助下，最終順利與老公重聚，但這件離譜的事曝光後，許多網友開玩笑地表示，「常看到丟老婆丟孩子的，終於看到丟老公了」、「服務區上廁所把人忘了有可能，半路上換人開車都能把人忘下？可能是早就想丟了，沒找到丟的藉口吧」、「終於讓老婆逮到機會」、「忍不住笑出了聲，這女的心真大！看來老婆一直沒把你放心裡哦。」

此外，有人也笑說，女子可能想提醒老公，婚後也要像婚前一樣努力追她才行，「你以為結婚之後就不用再追我了？婚前追，婚後還追，問題是婚後更難追了。」