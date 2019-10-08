　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

她上車狂踩油門....30min才發現人消失！　老公委屈蹲路邊：沒追上

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲ 丈夫手機也沒帶，只能獨自走在高速公路上。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

實習記者許祐誠／綜合報導

大陸「十一假期」期間，一對天兵夫妻5日開車行經廣東時，竟然發生離譜的丟包事件，重點還是在高速公路上，當時丟包人的妻子行駛半小時後才發現人「丟了」，連手機也遺留在車上，嚇得她趕緊報警找人，所幸最後找到坐在路旁休息、一臉委屈的老公，這件事曝光後，有網友開玩笑表示，「看來她不把你放在眼裡哦。」

根據《搜狐》報導，當時男子從安徽開車10多個小時抵達廣東河源後，因為勞累便與老婆交換開，只是當時天黑，加上胃不舒服，蹲在路邊休息「幾秒鐘」，沒想到妻子上車後「油門一轟就跑了，追了4、50米都沒追上。」結果想攔車也沒人停車協助。

▲▼婦女把老公丟包在高速公路上。（圖／翻攝自Youtube／Dallas好玩）

▲ 女子緊張地向警方求助。（圖／翻攝自Youtube／Dallas好玩）

幸運的是，女子在警方協助下，最終順利與老公重聚，但這件離譜的事曝光後，許多網友開玩笑地表示，「常看到丟老婆丟孩子的，終於看到丟老公了」、「服務區上廁所把人忘了有可能，半路上換人開車都能把人忘下？可能是早就想丟了，沒找到丟的藉口吧」、「終於讓老婆逮到機會」、「忍不住笑出了聲，這女的心真大！看來老婆一直沒把你放心裡哦。」

此外，有人也笑說，女子可能想提醒老公，婚後也要像婚前一樣努力追她才行，「你以為結婚之後就不用再追我了？婚前追，婚後還追，問題是婚後更難追了。」

ET快訊
「海底撈、屋馬燒肉」驗出蔬菜農藥殘留！沙拉大腸桿菌超標
家門被擋住無奈請假…屋主關鐵門等道歉　車主「手動拉鐵鍊落跑」
眼花以為只得1萬後面多了「4個0」　他刮中1.2億卻棄領6千
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

她上車狂踩油門....30min才發現人消失！　老公委屈蹲路邊：沒追上

頭髮剪到一半…野鹿撞破玻璃狂奔30秒　紐約女店長一個轉身神迴避

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

「糖葫蘆一串299」客人怒被坑錢！ 他問：買東西不問價格？網戰翻

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

「開路天使」導盲犬的退休生活　抱頭扭身討摸！大狗也要裝可愛

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

她上車狂踩油門....30min才發現人消失！　老公委屈蹲路邊：沒追上

頭髮剪到一半…野鹿撞破玻璃狂奔30秒　紐約女店長一個轉身神迴避

影／挑戰玻璃棧道！他嚇得「全身僵硬＋雙眼直視天」被扶下來　網笑：他太難了

下葬才一天！菲律賓2少年闖公墓　84歲嬤「腳掛棺材外」遭玷污

守住700億元大關　友達第3季營收持平上季

台東十大必吃出爐！東河包子網友最愛　池上豆腐、豆皮都上榜

3公尺「RODY」現身中和！40隻繽紛跳跳馬、小火車展至11/3

體操世錦賽奪5張奧運門票　目前取得17席資格

人氣餐廳食安出包！「海底撈、屋馬燒肉」蔬菜農藥殘留、沙拉大腸桿菌超標

我沒有要侮辱人...社區主委脫口「俗辣」　遭判拘30天罰6千

馬桶有血！高中妹「粉紅肉爆肛」醫嚇：第4度了　媽急診崩潰爆哭

網嗆可悲「求償400萬剛好補貼」　馬俊麟妻深夜反擊：我們會見面的！

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

新奇熱門新聞

【影】再生能力特強的「陰莖魚」

頭髮剪到一半　野鹿撞破玻璃狂奔30秒

惡劣！韓AV引用黑科技　周子瑜被合成下海

約「豪乳清純正妹」喝咖啡！他見航空母艦嚇歪...

陰莖7個真相　連大腦都攔不住它!

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

開30min發現人不見！　老公委屈：沒追上

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

煞到超商女店員　交往後發現超驚人巧合

被問下海原因　高橋聖子霸氣回應

路上有白雞怎辦？網友：千萬別撿

世界最長單字　189819字母組成

蓄鬍有魅力？專家：鬍子比廁所髒

歐「陰莖長度地圖」　匈牙利最猛

更多熱門

相關新聞

公路驚險撈貓　網驚：這隻不能隨便送

北美洲地大物博，自然生態豐沛，居住在郊區常常可以和各種野生動物親密接觸，兩週前，住在美國田納西州的吉兒（Jill Hicks），最近開車去朋友家吃飯的路上，她看到了令她心跳加速的小東西。

即／安徽高速公路起大霧　17車連撞「10死7傷」

海巡查未稅洋菸　私梟嚇到206箱全海拋

10歲童開車上高速公路　母炫耀：老司機

跳傘女被吹到高速公路　撞卡車身亡

關鍵字：

廣東高速公路丟包

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

連千毅開價陪8次給10萬！辣模子涵「黑歷史曝光」

韓國瑜臨檢釣蝦場　有人嗆聲有人熱情搶拍照

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

保母「脫上衣餵奶」勾引人夫！搶嬰逼走正宮

19歲脫衣女郎遭碎屍！頭顱從12樓被扔下　少年嚇慘

鐵板麵＝地雷！一吃熱量爆Top5早餐曝

子瑜突然腿軟後倒　志效急伸手拉

媽側躺餵母乳睡著！15天寶寶窒息亡

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑曝：可能直撲

專訪／養不教父之過！兒沈迷線上遊戲刷萬元買點數　曾國城氣炸打自己

小柴腳摔傷狂討拍　見醫生秒復原

通靈2首播PTT傻眼一片！瑤瑤吐實說

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」！老闆娘超難過

更多

最夯影音

更多
庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼
庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面