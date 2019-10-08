家門被擋住！屋主無奈請假…關鐵門等道歉　車主「手動拉鐵鍊落跑」網砲翻

▲屋主家門口被停了一台車。（圖／翻攝自爆料公社官網）

網搜小組／鄺郁庭報導

買了車之後，停車確實是許多車主傷腦筋的問題，但像這樣侵門踏戶的行為，恐怕也會讓人列入三寶清單。一名男網友貼出3張照片，說他早上要上班的時候，發現有人把車子停在騎樓，對方也沒留電話。原PO等了1個多小時，車主還是沒出現，他只能請假，並將鐵捲門拉下，到汽車擋風玻璃前的高度，想等對方出現。

這位男屋主在臉書《爆料公社》貼文，說他把鐵捲門拉一半下來，想等對方現身道歉，「X啦！把我家鐵捲門鐵鍊拉下來，自己手動拉上去後跑掉？可以再誇張一點啦！」

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▲車主沒留電話就把車停在別人家門口。（圖／翻攝自爆料公社官網）

看看照片，車主開著一台鐵灰色的休旅車，停的地方完全就是別人家門口，而且明顯屋主家中正停著一輛轎車，但車主看到愛車被鐵捲門擋住，不僅一點歉意都沒有，還自己把門打開，然後就逕自把車開走。

▲屋主拉下鐵門等車主回來。（圖／翻攝自爆料公社官網）

原PO說，他平常會把騎樓借給鄰居暫停，「你要暫停好歹也留個電話吧？」事後也補充，說他有報警，但因為沒有留電話，所以警方也查不到對方的電話，「警察有說的確騎樓不能停車，他能開單，但可能會有報復性檢舉」。

原PO說，因為這邊的住戶都將車直停在騎樓，怕車主會全部檢舉，他只能打消念頭。至於為什麼騎樓要裝鐵門，他則解釋，「因為我買的不是新房子，買時前屋主就已經裝了，謝謝關心！」

▲車主直接將鐵捲門打開，開了車就走。（圖／翻攝自爆料公社官網）

看到照片後，網友紛紛為原PO打抱不平，「這臉皮已經厚到不知道該怎麼說！他認第二誰敢認第一」、「到底是也多大的勇氣跟臉皮，可以這樣直接停人家門口？還可以自己拉鐵捲門鍊？神扯，你家就是我家的概念」、「拜託讓他紅」、「下次記得斷電～鐵鍊收好上方鐵箱鎖住。」

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