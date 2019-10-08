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HTC VIVE攜手小松美羽、黃韻玲　獨家展映VR互動藝術作品《祈禱》

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▲HTC VIVE攜手小松美羽、黃韻玲　獨家展映VR互動藝術作品《祈禱》。（圖／HTC VIVE提供）

▲HTC VIVE ORIGINALS VR互動藝術作品《祈禱》。（圖／HTC VIVE提供）

記者姚惠茹／台北報導

HTC VIVE今（8）日宣布和日本當代藝術家小松美羽，以及資深音樂創作大師黃韻玲三方共同創作，歷時超過一年之久的VR互動藝術作品《祈禱》，明（9）日下午將在高雄海洋文化與流行音樂中心鯨魚堤岸O2將展開為期五天的「黃韻玲x小松美羽x HTC「祈禱」VR音樂跨界狂想體驗展」。

HTC VIVE ORIGINALS VR互動藝術作品《祈禱》，挾著入圍第76屆威尼斯影展VR主競賽單元及英國雨舞影展聲勢，國際影展期間作品頻獲策展人、媒體及影人高度關注與肯定，明起將首度在高雄海洋文化與流行音樂中心展開全台為期五天獨家展映。

▲HTC VIVE攜手小松美羽、黃韻玲　獨家展映VR互動藝術作品《祈禱》。（圖／HTC VIVE提供）

▲左起為日本當代藝術家小松美羽、資深音樂創作大師黃韻玲。（圖／HTC VIVE提供）

VR互動藝術作品《祈禱》結合小松美羽的原創藝術創作，以VR全製程的技術，搭配資深音樂人黃韻玲的音樂包裝來完成這次作品，透過《祈禱》讓觀影者在戴上VR裝置後，走進另一個世界，並在這充滿神獸意象的世界中，讓觀影者能夠去探索這個奇幻的空間。

HTC VIVE ORIGINALS總經理劉思銘說，《祈禱》這部作品達成三項創新，包括科技結合藝術的跨界創新、正在開發中區塊鏈交易平台上的商業創新，並從互動模組達成技術創新，像是聲音、味覺、互動等技術。

▲HTC VIVE攜手小松美羽、黃韻玲　獨家展映VR互動藝術作品《祈禱》。（圖／HTC VIVE提供）

▲HTC VIVE ORIGINALS VR互動藝術作品《祈禱》。（圖／HTC VIVE提供）

除了現場大型裝置藝術之外，小松美羽（Miwa Komatsu）的珍貴手稿也將在展映期間首次公開，青龍、朱雀、白虎三種極具東方色彩的神獸，在當代藝術家小松美羽以奔放用色詮釋無界的感動，讓體驗者將在神獸的引領下，把感受化為祈禱，讓祝福從虛擬世界帶向現實人生。

同時，《祈禱》音樂原創大師黃韻玲也將在10日晚間做現場LIVE表演，首次跨足VR音樂就受到外媒關注的黃韻玲坦言，做VR音樂與做電影、流行音樂是完全不一樣的感受，希望讓音樂走出更多不同的面貌，並透露現場將重現薩瑪鼓及頌缽的靈性音樂，帶領觀眾展開《祈禱》的奇幻旅程。

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