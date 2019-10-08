台師大推性別友善宿舍　「男女混層不混房」最快2020年9月實施

▲台灣師範大學推性別友善宿舍。（圖／台師大提供）

記者崔至雲／台北報導

性別友善宿舍一直是各大專院校學生近期倡議的議題。經台師大證實，該校目前預計在公館校區學七舍6樓推行性別友善宿舍。台師大學生會會長陳亮均指出，學生會支持此案，但由於台師大為首創學校，需要多一些配套措施，若此案順利通過，將在109學年度實施，學生會將與總務處9日共同辦理性別友善宿舍說明會，並由總務處親自到場說明，開放學生提問。

為推動性別友善校園，台師大總務長米泓生表示，目前預計於公館校區學七舍六樓推行性別友善宿舍，此政策同時也回應，性別平等教育委員會、學生會、同學的建議而草擬，於學七舍六樓規劃「男女同樓層、男女分房」的性別友善樓層，將由管制電梯分流的方式管控人員進出，六樓住宿生將統一使用現行的男生電梯，二樓至六樓也會加裝安全門刷卡管制，同時增訂性別友善宿舍的會客規定於一樓會客。

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▲台師大學七舍宿舍 。（圖／翻攝台師大官網）

該草案也提及，未來床位分配比例不會受性別友善宿舍制度影響，在填寫宿舍志願時，也會新增「學七舍6樓」的志願別選項，同時將公布「友善宿舍申請注意事項及同意書」，依據「法定性別」分配宿舍寢室。

陳亮均也說明，雖然學生會支持此案，但同時也尊重在校學生不同想法，有學生向他反映，目前規劃的「混層不混房」似乎還是沒有達到性別友善的目的，但陳亮均回應，學生會理解學校考慮的校安問題，但也希望該政策能漸進推動；也有學生針對「宿舍安全」有疑慮，以及性別友善宿舍的配套措施等，陳亮均指出，目前蒐集到的意見將與校方討論，希望可以讓不同意見做充分的交流。

