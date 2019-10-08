撇「遲刻魔」封號！韓國瑜見日商提早1分鐘現身　還送Q版高粱酒



▲大和房屋高層扺台拜會韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜9月初會見日本學者時，對媒體說「等了日本人25分鐘」，事後遭松田康博在臉書發文打臉是市府改時間又改地點，當時事情吵得沸沸揚揚，還被日媒封上「遲刻魔」新稱號；8日韓國瑜再次與日方見面，提早一分鐘出現。對於心理是否會有壓力？韓國瑜說，「我們就是坦承，用溫暖的手、溫暖的心、熱情的心來迎接外賓，不會有任何壓力。」

▲韓國瑜送上印有自己Q版人偶的高粱酒。（圖／記者賴君欣攝）

日商大和房屋集團8日拜會韓國瑜，由高層執行董事片岡幸和率團，目前已確定斥資新台幣60億元興建高級飯店，計劃於明(2020)年初動工，2023年完工營運。雙方會面送上紀念品，韓國瑜拿出印有自己Q版人偶的高粱酒，笑稱「這是台灣的清酒，比日本清酒強一百倍」。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜表示，「非常感謝日商看好高雄未來的發展，最重要就是盡可能來協助，因為日本商人來高雄投資，相對來講會比較陌生，市政府的立場，就是不管來自於哪裡，只要來高雄的投資，市政府就是企業界的好朋友，我們一起來解決問題，一起來成長，也有好多的工商考察團，大概最起碼超過兩百個團以上都來高雄考察過，我們相信未來一定會更多，高雄的淺力，整個南台灣的潛力已經開始慢慢釋放出來。」

事隔約一個月後，再次與日方見面，原訂時間下午2點半，韓國瑜這次提早了1分鐘出現，是否心裡頭會感到有壓力？韓國瑜則回應，「沒有任何壓力，時常都有外賓來拜訪，我們就是坦承，然後用溫暖的手、溫暖的心、熱情的心來迎接外賓，不會有任何壓力。」

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