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帥炸！54輛重型機車震撼飆場　「台灣英雄」領軍花車祝賀國慶

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▲憲兵快反連表演。（圖／記者林敬旻攝）

▲憲兵快反連表演。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2019雙十國慶進入最後倒數，總統府前8日進行預演，精彩演出搶先看。接續暖場序幕及國慶大會後，主題表演熱血登場，內容包含憲兵指揮部快反連的54輛重型機車震撼演出，以及由「台灣英雄」領軍的花車隊伍等。

今年國慶主題為「攜手世界、台灣耀飛」，總共分為三大環節，分別是序幕暖場、國慶大會及主題表演。國慶當日序幕暖場節目將在一早8點45分展開，8日預演則在下午1時15分開場，一路進行到近傍晚4時。

流程上，國慶大會中總統蔡英文致詞後，緊接著登場的就是主題表演，包含超震撼的憲兵指揮部快反連帶來重機展演，最後重頭戲則是空軍IDF經國號以及空軍雷虎AT-3教練機衝場。

▲國慶預演雷虎小組衝場。（圖／記者林敬旻攝）

▲國慶預演雷虎小組衝場。（圖／記者林敬旻攝，下同）

國慶重頭戲不能錯過憲兵指揮部快反連演出，今年有54輛重型機車參與排成雙十隊形等技術，帶領23台花車遊行隊伍登場。花車隊伍由「台灣英雄車隊」擔任前導，多位台灣之光站在花車上接受國人喝采，繞行總統府及中正紀念堂周邊。

國慶花車部分今年共計23部花車，其中，備受關注的是台船、漢翔首度參與，而漢翔花車上的「勇鷹號」更成為焦點，展現出蔡英文政府「國機國造」的重要政策。2019台灣英雄大遊行隊伍，也將在國慶大會當天上午10時54分左右，在憲兵快反連的帶領下，行經國慶大會觀禮台前，其後國慶籌委會的花車展演緊接在後。

台灣選手今年表現亮眼，7月在義大利拿坡里舉辦的世界大學運動會，台灣拿下9金、13銀、10銅，寫下境外世大參賽最佳成績；U18更阻斷美國5連霸，摘下隊史第三冠，登上世界之峰。8月底台灣技職菁英好手，也在第45屆國際技能競賽事中，與同場來自全世界63個國家，超過1300名選手的競技下，奪下5金5銀5銅23優勝，榮登世界第4名佳績。

今年的國慶花車特別邀請這些台灣之光站上花車，教育部體育署長高俊雄日前透露，遊行當天預計會有超過百位「台灣英雄」參與，知名球星王建民也會現身。

除了英雄車隊，另外台酒跟金酒等事業單位也都有參與花車遊行，呈現的風格則是早期的柑仔店風味。

▲國慶預演，憲兵快反連表演。（圖／記者林敬旻攝）

▲國慶預演，憲兵快反連表演。（圖／記者林敬旻攝）

▲國慶預演，憲兵快反連表演。（圖／記者林敬旻攝）

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