海巡署長陳國恩到小琉球　聆聽基層心聲接地氣

▲海巡署陳國恩署長（前排中）8日早上率同相關人員視導小琉球各安檢所，慰問基層安檢人員 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

海巡署陳國恩署長鑒於近期南部地區救生救難案件頻傳，為慰勉安檢人員救援工作的辛勞，8日早上率同相關人員視導小琉球各安檢所，並慰問第五岸巡隊東港、小琉球等4處安檢所人員，並拜會琉球區漁會，不僅聆聽基層心聲，也廣納漁民建言，戮力維護漁民權益，展現暖男作風。

▲▼陳國恩慰問小琉球基層人員。

最近民眾在小琉球、墾丁等熱門景點從事水域遊憩活動，不慎發生多起救難案件，讓海巡人員為救援疲於奔波，其中也曾因天候海象等限制因素遭遇不少困難，如日前墾丁貓鼻頭海域潛水客失聯搜救事件，海巡人員除需研判海流方向，並要克服颱風外圍環流影響及自身安危，把握黃金72小時投入救援，搶救民眾生命財產安全，相當辛苦。

海巡署長陳國恩因此南下慰問，除瞭解廳舍結構補強工程概況，希冀帶來島上同仁更優良的生活環境；另拜訪漁會，廣納漁民意見，建立相互聯繫溝通管道，宣誓海巡人員保衛漁民及護漁的決心。

南部分署表示，署長這次南下，透過基層訪視，慰勉平日辛苦執勤的海巡人員，更直接聽取漁民心聲，經營良好關係，落實「護漁保民共同行，海巡漁民一家親」理念。