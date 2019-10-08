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星展看第4季市場　投資人緊盯3大現象不踩雷

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▲金錢，鈔票，理財，投資，存錢，投資型保單。（圖／pakutaso）

▲星展銀發布最新投資展望，今年第4季市場將著重在3個主題。（示意圖／pakutaso）

記者紀佳妘／台北報導

星展銀行今（8）日發布最新投資展望，第4季市場將著重於3個主題，包括寬鬆貨幣政策的回歸及對股市的影響、負殖利率金額續揚是否使資金流入收益型股票，以及殖利率倒掛對市場的立即性風險。

首先是寬鬆貨幣政策的回歸及對股市的影響，星展集團投資長侯偉福表示，總經情勢和貿易問題，引發新一輪寬鬆貨幣政策，包括美國聯準會（Fed）連續在7、9月分別降息，而日本央行（BOJ）、歐洲央行（ECB）也偏向鴿派態度。

請繼續往下閱讀...

按照目前經濟情勢，星展集團認為，美國聯準會將繼續微調貨幣政策，藉以支持經濟。事實上，這並非是聯準會首次在政策利率採取「預防性降息」，過去在1995、1998年也採取預防性降息，回顧過去表現，美股在預防性降息後表現普遍不錯，以標準普爾500指數為例，那2次分別上漲13%、29%，而目前經濟情勢來看，包括GDP、失業率等數據表現仍優於1995、1998年。

再者是負殖利率金額續揚，是否使資金流入收益型股票，侯偉福指出，全球多國央行採取寬鬆貨幣政策，使得利率快速下滑，但這也解釋了為什麼彭博巴克萊全球公債指數殖利率僅有0.6%，而G10（不含美國）平均殖利率則是負值。

由於歐洲央行的量化寬鬆政策，歐元區債券殖利率特別偏低，而希臘是一個非常好的例子，在2012年歐洲債務危機高峰期間，希臘10年期公債殖利率為33.7%，如今殖利率已降至約1.9%，略高於美國10年期公債。

最後是殖利率倒掛對市場的立即性風險，侯偉福認為，美國10年期與2年期公債殖利率曲線目前趨於平坦，主要是長天期債券殖利率下滑加劇所造成，其原因有3個，包括美國以外的債券殖利率低迷、量化寬鬆政策（QE）的影響及地緣政治緊張局勢和安全性資產特性。

這次殖利率曲線為多頭平坦的狀況，與過去3次在殖利率曲線倒掛後發生經濟衰退有所不同。因此，星展集團認為，殖利率曲線倒掛不會對美股帶來重大負面影響；另據歷史數據顯示，美股在殖利率曲線倒掛後，仍有機會走揚，倒掛後6個月的平均報酬為9.3%，而12個月後的平均報酬為7%。

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