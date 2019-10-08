NBA挺港風波延燒　央視體育：停播目前所有賽事

▲NBA總裁席佛。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）日前公開力挺香港「反送中」行動，引起大陸網友抵制，NBA總裁席佛（Adam Silver）7日表態支持莫雷，再度引爆戰火。央視8日下午突發出公告表示，央視體育頻道決定立即暫停NBA賽事轉播安排。

央視體育頻道聲明中表示，NBA總裁席佛（Adam Silver）指出，支持莫雷自由表達權利的說法，「予以強烈不滿和反對，我們認為，任何挑戰國家主權和社會穩定的言論，不屬於言論自由的範疇」。因此央視體育頻道決定，立即暫停NBA季前賽（中國賽）目前的轉播安排，立即排查涉及NBA的一切合作交流。

▲NBA火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）（右）。（圖／美聯社／達志影像）

席佛7日表示，聯盟已經因為莫雷一事付出經濟代價，但是支持個人擁有政治觀點，並表達出來的言論自由，這一點與「對中國粉絲道歉」並不衝突，「莫雷實踐言論自由的行為受到支持」。

NBA官方微博7日發文澄清，但是大陸網友大多不領情，留言回應，「封殺NBA！」「這是把我們當傻子了？」「一句道歉都沒有？」「在這裡跟我們打哈哈，好一個分清界線，都是一個想法只是莫雷說出來了，滾出中國吧！」

▲火箭一哥哈登雖然道歉，但仍止不住大陸球迷怒氣。（圖／路透社）