人魔夫妻檔「肢解女生身體」堆滿嬰兒車　心臟餵狗當娛樂…遭判刑6世紀！

▲嬰兒車中堆滿人體四肢，嚇壞盤查員警。（圖／示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳亭伃／綜合報導

墨西哥一對夫妻日前在街上遭到盤查，竟發現在嬰兒搖籃車內有多具人體殘骸，警方當下立刻扣住搖籃車後進行逮捕，等到搜查到夫妻的家中時，發現屋內都是滿滿的女性遺體，而犯下殺人動機的主要原因，竟是因為「想要說服女子賣掉她們的東西」來賺取金錢，如今判決出爐，兩人被判654年徒刑。

根據英國《太陽報》報導，38歲的埃爾南德斯（Hernandez）和44歲的女友柏納爾（Patricia Martinez Bernal）在遭到警方盤查後，到其家中搜索，發現不僅是當時扣留的嬰兒車上有人體殘骸，屋內、房間也藏有兩具女性屍體，包括已經通報失蹤已久的母女檔中的媽媽，她當時和2月大的女兒一起失蹤，而且小孩則被以600英鎊（約台幣24000元）賣給一對不孕夫妻。

▲變態殺人魔夫妻肢解20名婦女。（圖／翻攝自墨西哥警方）

警方調查，這對變態夫妻之所以會抓女性，主要是打心理戰，假裝釋出善意，接著誘拐到家中之後殺害，並且挖出其心臟、肢解四肢餵給飼養的小狗吃。接著賣掉死者的財產、錢包、手機。

埃爾南德斯表示，自己前後與妻子殺掉20名婦女，「我喜歡看著我的小狗吃著這些女人的肉，而不是讓這些人呼吸我的氧氣」。法官開庭時表示，埃爾南德斯與女友伯納爾已經接近喪心病狂的程度，2018年審判時尚未知道受害者高達20人，僅知一名女子遭到殺害，如今調查結果出爐，宣判兩人將服刑654年。

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