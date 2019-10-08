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普悠瑪「主風泵」提前檢修完成！　18組列車9月更換72組

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▲▼台鐵局提前完成普悠瑪列車72組主風泵全面檢修。（圖／台鐵提供）

▲普悠瑪列車72組主風泵全面檢修。（圖／台鐵提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

台鐵普悠瑪列車於2018年10月21日，在宜蘭蘇澳新馬站超速過彎翻覆，造成18人死亡、200多人受傷。台鐵表示，造成事故發生之重要組件主風泵溫度過高部分，已於4月30日在台北機廠辦理「主風泵檢修拆解、組裝教育訓練」，並完成18列普悠瑪列車之72組主風泵檢修更換，已於108年9月30日提前完成。

台鐵表示，普悠瑪事故之後，針對人員訓練、維修制度、材料採購及車輛設計等面向徹底檢討，希望能從根本杜絕事故的再發生，主風泵重要零組件已採購辦理：包括中空絲膜68組、機油濾芯3年維修包200組等及除溼裝置3年維修包200組均已全數交貨使用，另108年增購主風泵6年維修包48組，10月中旬已第一批交貨16組等。

請繼續往下閱讀...

▲▼台鐵局提前完成普悠瑪列車72組主風泵全面檢修。（圖／台鐵提供）

▲主風泵測試台預計於11月底交貨。

台鐵說，主風泵測試台採購，由國內廠商得標，預計於11月底交貨，台北機廠並以改造柴電機車主風泵測試台先行測試作業，針對主風泵冷卻設計缺失研究改善，全面安裝以立體式縮小網目的冷卻預濾網，有效解決主風泵過熱問題。

台鐵表示，將賡續於參考車輛檢修的廠、段辦理各項教育訓練，並加速重新檢討、修訂各級檢修項目，以及增加檢修頻率與訂定重要組件維修標準作業程序等，期望藉由此一全面性的積極作為，確保同時據以建立維修資訊管理系統，普悠瑪列車維修品質及運行安全。

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