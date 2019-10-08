工讀生多加103元！　他一看發票「立刻騎回加油站」　霸氣舉動暖炸上千網友

▲原PO誠實地把工讀生多加的103元補給對方。非當事者。（示意圖／記者張一中攝）



記者黃可昀／綜合報導

台中一名網友日前去加油時，他和員工說「92， 500謝謝」，但最後對方卻問他，「你有說加500嗎？」這句話讓他在回家路上越想越不對，店員會這樣問是不是不小心加錯金額，所以趕快拿出發票檢查，果然上頭寫著603元，然而他接下來的舉動暖炸上千網友。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，當時幫他加油的是一位工讀生，他當下被對方這樣一問，直覺地回答了「對啊！」結帳時對方也確實只收了500元，所以他並沒有想太多，離開後突然想到要核對發票，才發現工讀生不小心多加到603元，但最後只跟原PO收了500元，也就是說加錯的103元是由工讀生自行吸收。

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▲網友認為兩人都值得讚賞。（圖／翻攝自爆廢公社）



於是原PO立刻又騎車回到加油站，把多加的103元補給那位員工，並告訴對方，「工讀生一個小時賺的不多啊！不要自己賠錢了。」他還笑說，真不知道是自己傻還是那位工讀生傻，但是「至少我對得起自己良心！」

原PO發現員工多加了103元後，沒有想說就當成自己賺到，而是馬上回加油站補給對方。其他網友對於他的誠實舉動紛紛大讚，「雖然是工讀生沒聽清楚，可是你人好好喔，會體恤工讀生，而不是覺得有賺到了這個心態。」「一個尊重自己的工作態度，一個尊重關於辛苦工作的人。」「善良的人碰到善良的人。」「很好耶！兩邊都很負責任 。」

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