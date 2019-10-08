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嘉藥校園大揭密學生創意開箱　校長主秘作伙都撩落去！

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▲嘉南藥理大學全校動起來，校長陳鴻助及主任秘書謝振裕作伙來拍開箱，校園熱鬧不已。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學全校動起來，校長陳鴻助及主任秘書謝振裕作伙來拍開箱，校園熱鬧不已。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學學會及學生議會跟上開箱文熱潮，號召全校系學會動起來，更邀請校長陳鴻助及主任秘書謝振裕作伙來拍開箱，在嘉藥學生議長洪澤鈞登高一呼後，生活系、資管系率先贊聲，其他系學會也紛紛加入，短短3三天，全校超過三分之二系所都來共襄盛舉，熱鬧不已。

▲嘉南藥理大學全校動起來，校長陳鴻助及主任秘書謝振裕作伙來拍開箱，校園熱鬧不已。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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發起人嘉藥學生議長洪澤鈞表示，現在剛開學各系學會也都初上任接手，為了讓系學會之間更熟悉，特別發起這個活動，讓大家拿出屬於自己系上的特色專業來拍開箱文，不只可以聯絡系學會之間的感情，也可以展示自己的系特色。他說本來以為邀請校長跟主秘來參加會被拒絕，沒想到校長跟主秘很豪邁的答應了，還提供校旗等學校相關物件，讓他覺得再辛苦都值得！

▲嘉南藥理大學全校動起來，校長陳鴻助及主任秘書謝振裕作伙來拍開箱，校園熱鬧不已。（圖／記者林悅翻攝，下同）

資管系與多媒體系拿出了整套的機器人及電競設備，消防學程出動了一整系列的急救及消防配備，生活系則以假人安妮坐輪椅進場，當運管系扛出龍舟時，整個活動現場都嗨了起來，學生的創意無限，開箱文以校徽的形狀來呈現，代表全校系學會的集合。資管系學會長王暐霖說: 很慶幸能參加，因為要動員這麼多人及各系的專業設備一起來拍開箱，真的不容易，以後也很難有這樣的機會！

▲嘉南藥理大學全校動起來，校長陳鴻助及主任秘書謝振裕作伙來拍開箱，校園熱鬧不已。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這股風潮也席捲了餐旅系，日前在FHM馬來西亞吉隆坡廚藝挑戰賽摘銀的飲調選手賴璽偉與陳政倫為慶祝國際廚藝賽好成績，特別邀請指導老師與主任一同入鏡。

▲嘉南藥理大學全校動起來，校長陳鴻助及主任秘書謝振裕作伙來拍開箱，校園熱鬧不已。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥校長陳鴻助表示：學校本來就是一個激發學生創意、鼓勵團隊合作與訓練整合、執行計畫的場域，學生議會發起此次全校拍開箱的活動，動員各系學會參與，勇氣可嘉，成果亮眼，自己與主秘都獲邀其中，讓他感到欣慰與支持。

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