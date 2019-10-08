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廢印花稅北市年少49億　議員限期副市長率隊向立委爭補助

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▲▼北市議會財政鑑測委員會。（圖／記者楊亞璇攝）

▲北市議會財政建設委員會。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

行政院會通過廢止印花稅，已在立法院付委審查，不過台北市一年大減49億財源，飽受衝擊。北市財政局8日於議會財建委員會對此進行專案報告，由副市長以上層級與財政局長、主計處長，拜會北市8位選區立委及各黨團總召，請他們協助向中央爭取明文補足稅損。

財政局指出，2014年至2017年，北市印花稅約在44億至45億元，去年則有為49億元，每年度印花稅收占全國的印花稅收比例都逾4成；行政院長蘇貞昌上月表示，若立院通過廢止印花稅法後，中央會補足，已發函中央具體指明以何種財源彌補地方稅損缺口，並建議中央修訂法規，要求明文入法。

財政局稱將適時拜訪選區立委，但被問到拜訪了誰，財政局長陳家蓁僅說已拜訪不分區立委曾銘宗，因為他具備財經相關專業。對此，北市議員王鴻薇批評，應讓選區立委知道，台北市面臨什麼狀況，給他們壓力，台北市是所有地方政府稅印花稅稅收比例最多，反而沒有反抗，中央有說要修法嗎？

王鴻薇提醒，已經有議員提案，在確定財源之前，不審台北市總預算。她指出，補足財源是依照實徵淨額還是預算補助？什麼比例標準？未來根據物價水準還是經濟成長率逐年調整，皆要求財政局爭取明文規定。

最後財政委員會決議，由副市長以上層級與財政局長、主計處長，拜會北市8位立委及各黨團總召，請他們協助向中央爭取明文補足印花稅稅損，於10月18日以前回報財建委員會成果，並製作說帖，後續持續拜會其他立委。

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